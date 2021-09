El PSG ha salido rápido al paso de las informaciones del diario L’Equipe en relación al salario que percibe Leo Messi en el cuadro parisino. La cifra total alcanzaba los 110 millones de euros, divididos en tres temporadas. Durante la presente campaña ganaría 30 millones de euros, mientras las dos siguientes aumentaría hasta los 40 millones por curso. Leonardo, director deportivo del club, lo ha desmentido.

«No podemos aceptar la portada de un diario como L’Equipe», asegura el brasileño en declaraciones a RMC Sport. «Es inaceptable, es absolutamente falso. Quería decírselo. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado. No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó», añade.

Respecto a la duración del contrato, Leonardo se remite a las cláusulas de confidencialidad, pero asegura que no es verdad que haya firmado tres temporadas como indica el rotativo francés en su edición de este sábado sino dos. «Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que no es verdad (los tres años)» Según publicó el PSG en su día, Messi firmó dos años más otro opcional. Lo cierto es que la filtración del contrato no ha sentado nada bien dentro del club, y ha obligado a Leonardo a desmentirlo.