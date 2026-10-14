El PSG castiga duramente al City y demuestra su superioridad en Europa

El París Saint-Germain castigó duramente al Manchester City en el Etihad en la segunda jornada de la fase liga de la Champions y demostró que sigue siendo el mejor equipo de Europa. En el minuto 32, el equipo parisino ya iba ganando el partido 0-3 y lo tenía sentenciado. Haaland anotó un doblete, pero la reacción inglesa fue insuficiente. Ferran falló un penalti en el 90, perdonando la manita.

Golpe duro encima de la mesa para el PSG. El Manchester City llegaba a este importante duelo tras ganarlo todo en la Premier League en este inicio de temporada, pero hizo aguas en defensa ante el actual campeón de Europa.

El PSG sacó su mejor juego y en la primera media hora de juego sentenció el partido. El primero de la noche, el 0-1, llegó a los 13 minutos de juego. Un remate de Doué desde la frontal al palo corto. Dos minutos después, pase de Doué, cabezazo de Dembélé a bocajarro y 0-2. Y en el 32, taconazo de mucha calidad de Zaire Emery y remate de Vitinha desde la frontal para decidir el partido.

Una goleada que le sacaba los colores al Manchester City en su propia casa, en el primer partido que jugaban como locales después de conocer que son culpables de infringir 114 normas financieras. Ya en la segunda parte, Maresca, con la atenta mirada de Guardiola desde la grada, hizo tres cambios al descanso.

Haaland puso la primera piedra de la reacción del City con el 1-3 de cabeza, pero fue insuficiente, porque Akliouche volvió a sentenciar con el 1-3 diez minutos después. Ya en el 75, Haaland hizo el definitivo 2-4. Ferran falló un penalti en el 90.

Un PSG que es líder de esta fase liga de la Champions con pleno de puntos, una goleada importante en Mánchester y diez goles a favor en dos partidos, uno más que el Barcelona. Los de Luis Enrique siguen siendo firmes candidatos.