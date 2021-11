El culebrón protagonizado por Wanda Nara y Mauro Icardi todavía colea. Si hace unos días era la influencer la que rompía su silencio y concedía su primera entrevista para contar todo lo que había ocurrido, ahora le ha tocado el turno a la actriz argentina con la que el delantero del PSG tuvo una aventura, Eugenia la China Suárez.

La tercera en discordia ha roto por fin su silencio después de unos meses en el ojo del huracán y ha dado su versión del famoso Wandagate. «Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde», comenzó diciendo en su entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

«El día que mis hijos lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos», continúa la China, que deja claro que sólo dará explicaciones de lo ocurrido con Icardi a sus pequeños si alguna vez se las piden: «O sea, yo ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me lo banco, ‘¿a dónde saliste? ¿y con quién estuviste? ¿quiénes estaban?’. No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada, no, porque no tengo ganas».

Por último, deja muy claro que no le importa lo que digan o piensen de ella personas que no son importantes en su vida: «Siempre odié la frase ‘el precio de la fama’, pero sí creo que (lo que pasa) es ‘el precio de vivir con la libertad que vivo yo’. A mí nunca me importó el que dirán, ni en el colegio ni el trabajo. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad».