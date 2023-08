La prensa mundial se rinde a la selección tras su victoria: «España gobierna el mundo»

La prensa internacional se rindió este domingo a los pies de las jugadoras españolas que se proclamaron campeonas del mundo en la gran final de Sídney. Las principales cabeceras del planeta otorgaron prioridad en sus portadas y su agenda a España, la ganadora de la Copa Mundial Femenina de Fútbol ante Inglaterra.

Las de Jorge Vilda se impusieron por 1-0 con un gol de Olga Carmona en la primera parte. El marcador no se movió hasta el final y España alzaba el título por primera vez en su historia. Un hecho que ni mucho menos pasó desapercibido para los medios de comunicación más tradicionales del planeta, que informaron de lo sucedido en Australia como uno de los temas más importantes del día.

Cabeceras como The Washington Post, The New York Times, Le Monde o Sunday Times felicitaron al combinado nacional por su éxito ante las inglesas, incluso la última que, siendo un periódico británico, puso siguiente titular: «España gobierna el mundo». Las pupilas de Jorge Vilda han vuelto a situar a nuestro país en el foco principal del planeta, por lo que la prensa internacional ha reconocido como se merece la gran hazaña de esta selección.

En Francia, L’Equipe resalta que España «ha merecido su primera estrella», mientras que Le Parisien también ha hecho mención a unas merecidas campeonas del mundo.

En Inglaterra, el Daily Mail habla de «corazón roto» tras perder la final de forma dramática contra España. The Times, destaca que la derrota llegó a pesar de que su portera detuvo un penalti.