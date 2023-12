La prensa internacional califica de «vergüenza» la derrota del Barcelona contra el Amberes

La debacle del Barcelona en Amberes ha desatado numerosas críticas entre la prensa internacional. Los de Xavi no se jugaban nada puesto que ya eran primeros de grupo salvo descalabro mayúsculo en Amberes y goleada del Shakhtar en Oporto, que perdió. Pero la imagen ofrecida por el conjunto catalán frente a un equipo que hasta este partido sumaba cero puntos ha sido muy criticada entre los medios internacionales, que lo han calificado como «¡Fue una vergüenza!».

Robert Lewandowski fue el blanco de la mayoría de estos palos, especialmente en la prensa alemana, después de la dolorosa derrota del Barça. El polaco pasó de no estar en la convocatoria a ser titular ante el Amberes de su ex compañero Mark van Bommel, donde y el medio germano Sport1 tituló la crónica del encuentro de la siguiente manera: «¡Otro fiasco de Lewandowski!». El 9 fue sustituido en el minuto 72 por un Marc Guiu que anotó el que suponía el tanto del empate a dos en el 91.

«¡Fue una vergüenza! El Barcelona avanzó a los octavos de final de la liga de Campeones como ganador de su grupo, pero al final de esta fase fue derrotado por el desesperado Amberes. Después de la derrota liguera (ante el Girona), el Barcelona volvió a pasar vergüenza. Especialmente para Robert Lewandowski, el duelo con la ex estrella del Bayern Mark van Bommel terminó en un desastre», asegura la crónica del encuentro publicada por el citado medio alemán que en su web titula: «El Barça está en ruinas».

Por otro lado, uno de los medios más prestigiosos de Alemania, como es el diario Bild, calificó la victoria del cuadro belga como «una derrota vergonzosa para Lewandowski. Después de perder en Liga ante el Girona (2-4), la siguiente derrota del Barcelona es contra el Amberes en la Liga de Campeones». Los azulgrana han encadenado dos derrotas consecutivas, una en Liga frente a un rival directo, y la otra en Europa frente a un equipo que no había conseguido sumar ningún punto en los primeros cinco partidos de la fase de grupos.

«Dudas sobre el futuro de Xavi»

Desde ESPN también fueron muy críticos con la actuación del conjunto de Xavi Hernández y comenzaron destacando la presencia de Lewandowski en el once, después de no entrar en la convocatoria inicialmente: «Robert Lewandowski: del sofá al campo. Fue inusual ver al delantero polaco sobre el césped 48 horas después de que el Barça publicara la convocatoria del partido sin su nombre. Durante 72 minutos, cruzó el campo como un fantasma. No tuvo ninguna influencia en el desastroso desempeño de su equipo».

En Inglaterra destaca la crónica del Daily Mail. Los ingleses hablan de «actuación desastrosa» y aseguran que esta derrota «deja enormes dudas sobre el futuro de Xavi como entrenador». «El Barça sufrió su tercera derrota en siete partidos y la presión aumenta sobre Xavi a pesar de terminar primero del grupo. Están primeros del Grupo H, pero terminaron el partido con una actuación desastrosa que, tres días después de una derrota por 4-2 contra el Girona, deja enormes dudas sobre el futuro de Xavi como entrenador». El próximo partido frente al Valencia se antoja vital para la continuidad del técnico culé.