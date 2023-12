La reflexión de Ferran Torres tras la debacle de Amberes: «Intentan destruirnos desde fuera»

Ferran Torres fue uno de los jugadores que dio la cara después del desastre del Barcelona en Amberes. Días después de sufrir una dolorosa derrota ante el Girona en el Olímpico de Montjuic, el conjunto culé pereció ante el peor rival de la presente edición de la Champions en un traspiés que también conlleva la pérdida de 2,8 millones de euros. La situación es delicada en can Barça y más para un Xavi Hernández que está en una situación límite en el club.

Ferran Torres, que fue titular en Amberes y anotó el tanto del empate cuando parecía que el Barcelona podía reaccionar en el último partido de la fase de grupos, habló ante la prensa para apoyar a Xavi Hernández y además echar la culpa a los críticos de la situación por la que atraviesa un Barcelona que sigue sin levantar cabeza.

«Estamos a tope con el míster», afirmó Ferran tras ser cuestionado sobre las dudas que se ciernen sobre la figura de un Xavi Hernández que parece haber perdido la confianza de una parte de la directiva de Joan Laporta. «Son rachas de dentro de la temporada. Podemos darle la vuelta a esto», apuntó el delantero valenciano.

Pero Ferran Torres fue a más y quiso culpar del mal momento del Barcelona a la gente que intenta «destruir» al equipo. «Sabemos como es el Barça y el ruido externo, nos intentan destruir y ponernos nerviosos. Nos intentan destruir la gente de fuera. Tenemos que saber convivir con ello», afirmó el delantero en unas declaraciones que, visto el actual momento de forma del conjunto culé, han tenido un gran revuelo.

Ferran Torres y Xavi se pronuncian

Xavi Hernández reconoció que su equipo está «en mala racha» y con «sensaciones» que «no son buenas», después de la derrota (3-2) este miércoles ante el Amberes en la última jornada de la Liga de Campeones, tras la cual recordó que al menos cumplieron el objetivo de pasar primeros a octavos de final.

«El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro. Hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo, nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar», dijo en declaraciones a Movistar Plus.

«Hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aun así, el objetivo estaba cumplido. Estábamos en octavos. Ahora ya sabemos que primeros de grupo, que era importante. Y dicho esto, a mejorar, a ser críticos y, sobre todo, saber que no estamos en una buena racha, pero que esto sigue», añadió.

Xavi Hernández lamentó otro partido malo de su equipo, lejos de la versión que llegó a lucir no hace tanto para ganar la pasada Liga. «Las sensaciones no son buenas. Sí que es verdad que hemos tenido desgracia al final. Haces el empate a dos, tienes el 2-1 y has generado menos de lo normal, pero aún así podríamos haber sacado algo más. Nada, no hemos estado bien», afirmó.