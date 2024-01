El precioso gesto de Klopp con Eriksson, que sufre un cáncer terminal

Sven-Göran Eriksson, entrenador sueco de 75 años con una amplia y brillante carrera en varios países, está muy enfermo de cáncer y los pronósticos apuntan a que le quedan unos doce meses de vida. «En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos», señaló el veterano técnico en una entrevista a la emisora pública de radio de Suecia el prestigioso preparador, con el que Jurgen Klopp va a tener un precioso gesto tras conocer uno de sus deseos para lo que le queda de vida.

El entrenador del Liverpool ha abierto la puerta a Sven-Göran Eriksson para que pase un día como técnico de los reds. Fue durante una de sus entrevistas televisivas cuando el ex seleccionador inglés reveló su amor de toda la vida por el Liverpool y cómo siempre había deseado ser entrenador del club de Anfield, algo que ahora el alemán está dispuesto a hacer realidad dejándole su puesto por un día.

Robbie Fowler, ex del Liverpool que jugó a las órdenes de Eriksson con Inglaterra, insinuó en sus redes sociales que se había hecho una llamada para que el sueco de 75 años dirigiera un equipo de leyendas del Liverpool en Anfield en 2024, pero el actual técnico del equipo red ha ido mucho más allá ofreciéndole que sea el entrenador del primer equipo por un día.

«No le conozco, desgraciadamente no. Le conozco sin conocerle, nunca nos hemos visto. Sí, obviamente es una noticia muy conmovedora cuando te enteras. Me enteré por primera vez de su admiración o amor por el Liverpool y de que fue aficionado toda su vida. Ahora me he enterado de lo del partido de leyendas y cosas así. Yo no me ocupo de eso, así que no puedo decir nada al respecto», comenzó Klopp en rueda de prensa.

«Lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema. Estar en la banda puede ser un poco más difícil. Tenerlo aquí y mostrarle todo y cómo este maravilloso club se ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que definitivamente le diremos. Puede venir y pasar aquí unas horas maravillosas, estoy seguro», añadió el entrenador del Liverpool, encantado con la posibilidad de cumplir esa última voluntad de Eriksson.

Una trayectoria brillante

Svennis, diminutivo con el que se le conoce, confesó hace días que en vez de quedarse en casa sentado «quejándome por tener mala suerte» prefiere tener una visión «positiva» y no ceder a la «adversidad». Eriksson había dejado el año pasado, aduciendo problemas de salud, su cargo como director deportivo del modesto club sueco Karlstad, última etapa de una larga y fructífera trayectoria que había empezado a finales de la década de 1970 en su país de origen.

Tras ganar la liga y una Copa de la UEFA con el Gotemburgo sueco, dio el salto al Benfica, donde logró tres ligas y de ahí pasó a Italia donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como el Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una liga, varias copas y otra UEFA. Eriksson pasó también por el fútbol inglés, dirigiendo al Manchester City y al Leicester, y fue seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las ligas china y tailandesa