Elias Theodorou, luchador de la UFC de 34 años, muere por un cáncer

Luto en el mundo de la lucha. El peleador canadiense de la UFC Elias Theodorou ha fallecido a los 34 años víctima de de un cáncer con metástasis, según se ha informado a través de la cuenta oficial del propio deportista, que llevaba tiempo peleando contra una enfermedad que ha acabado con su vida.

«Falleció pacíficamente en su casa junto a su familia y a sus seres queridos después de una dura lucha contra el cáncer que hizo metástasis. Se enfrentó a su final mientras vivía su vida de manera eterna, irracional y optimista. Es imposible capturar cada faceta o todos sus logros en una simple publicación», anunciaron en su perfil en redes.

El luchador canadiense también fue muy conocido en su día porque ejerció como actor y modelo. Sobre el octógono, encadenó 11 victorias consecutivas en su estreno en la MMA. Theodorou disputó 22 duelos en esta modalidad, once de ellos en la UFC, antes de anunciar su retirada en el 2019. Fue sin duda una de las figuras más mediáticas de la competición y llegó a ser campeón de The Ultimate Fighter: Nations Middleweight Tournament, en el año 2014. Como han señalado personas cercanas al luchador, no había compartido su diagnóstico.

Un ejemplo para todos

«Se enfrentó a su final mientras vivía su vida de manera eterna, irracional e contagiosamente optimista. Es imposible capturar cada faceta o todos sus logros en una publicación simple, así que ‘haz que sea una historia corta’», explica la publicación en la que se informa su fallecimiento, que ha conmocionado al mundo del deporte y de la lucha en especial. El último combate de Theodorou fue contra Byran Baker en el mes de diciembre, según informa, mientras que hizo su debut profesional en el 2011.

Este miércoles 14 de septiembre tiene lugar el velatorio público del deportista y la familia ha pedido a los asistentes que «en lugar de flores», se haga «una donación a las dos fundaciones de Elias», que tratan tratan de ayudar a personas para acceder al apoyo hospitalario y el acceso al cannabis medicinal, del que era un gran defensor.