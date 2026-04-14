El PP se congratula de que Barcelona ponga una pantalla gigante para un sólo partido del Mundial: la final si llega España

El Partido Popular de Cataluña, por boca de Daniel Sirera, presidente del grupo municipal del Partido Popular en Barcelona, ha presumido de que su formación haya logrado arrancar el compromiso del Ayuntamiento para instalar una pantalla gigante durante el Mundial de fútbol de junio de este año. Lo cierto es que el Consistorio de Barcelona sólo pondrá la pantalla gigante para ver a España en un partido del Mundial: la final, si la juega la selección nacional.

Sirera celebra en un comunicado que el Ayuntamiento de Barcelona no haya cedido al que considera un «chantaje separatista» de ERC, que ha exigido hace sólo unos días que no se colocaran pantallas para seguir los partidos de la selección española en el Mundial, con el argumento de los cánticos de «musulmán el que no bote» que se produjeron durante el reciente amistoso entre España y Egipto disputado en Cornellà.

«Habrá que esperar a ver si nuestra selección alcanza la final, pero, una vez más, contamos con garantías de poder ver a España en pantallas gigantes, aunque a algunos les moleste», afirma Daniel Sirera.

El comunicado del PP recuerda que su propuesta, debatida en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte del Ayuntamiento, solicitaba habilitar espacios públicos durante el próximo Mundial de Fútbol para instalar pantallas gigantes que permitan a los ciudadanos seguir los encuentros de la selección española. Además, pedía garantizar que estos espacios cumplan con todas las medidas de seguridad, accesibilidad y convivencia necesarias, con el objetivo de crear un ambiente festivo, seguro y apto para todos los públicos.

Desprecio a la selección española

El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a hacer de menos a la selección española. El consistorio liderado por el PSC se comprometió a retransmitir en pantalla gigante únicamente la final del Mundial «independientemente de cuáles sean las selecciones» que la jueguen, evitando así reuniones para animar al equipo nacional durante la cita que se celebrará en Estados Unidos.

David Escudé, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, ha descartado instalar pantallas durante la fase clasificatoria del Mundial, aunque ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona desde hace años ha facilitado la instalación de pantallas, en ocasiones «relevantes», entre las que ha citado las finales del Mundial de Fútbol femenino de 2023 y de la la Eurocopa 2024, con la «responsabilidad institucional» de intentar «evitar el uso partidista de cualquiera de los acontecimientos que se retransmitían».