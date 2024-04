El polémico motivo por el que el Athletic se puede quedar sin la Copa del Rey

El Athletic Club de Bilbao se ha convertido en el equipo más popular de España por unos días, gracias a la brillante y emocionante conquista de la Copa del Rey 2024 en una final en la que vencieron al Real Mallorca en la tanda de penaltis. Es el primer gran título del Athletic desde hace 40 años, cuando ganaron el doblete Liga y Copa en 1984, y así se celebrará con la Gabarra, pero hay un motivo por el que la RFEF les ‘quita’ una Copa del Rey de su palmarés, de manera que tras ganar la última, seguirían teniendo 24, en lugar de las 25 de las que se presume desde el club vasco.

La Real Federación Española de Fútbol discrepa en su palmarés de los títulos que dice tener el Athletic Club, en lo que respecta a la Copa del Rey. Mientras que los vascos, flamantes campeones de la edición de 2024, aseguran que cuentan con 25 trofeos en sus vitrinas, el organismo tiene en su canal oficial que el Athletic ha ganado 24 títulos. Para encontrar el motivo no hay que fijarse en la presente edición, ganada de manera legal tras superar al Mallorca en la final y los escollos previos en rondas anteriores, si no que debemos retrotraernos más de 100 años atrás.

La fecha clave de esta discrepancia está en 1902, cuando se celebraba la Copa de Coronación, a la que el Athletic, fundado cuatro años antes, se presentó con el nombre de Bizcaya, debido a la mezcla de jugadores del Athletic Club y el Bilbao FC. Entonces, era algo habitual fusionar dos equipos para un torneo concreto, que el Bizcaya, en representación del Athletic, ganaría al Fútbol Club Barcelona por 2-1 en la final. Meses después la fusión se mantendría ya como Athletic Club de Bilbao, dejando ese título como el primero que se ganó con la estructura y que aparece en las vitrinas del museo del club rojiblanco.

El problema no llega tanto ahí, si no en que la Real Federación Española de Fútbol no considera la Copa Coronación del rey Alfonso XIII como un título oficial, por lo que no tiene el mismo peso que una Copa del Rey, el torneo que le sucedió bajo nombre.

Las razones que pueden salvar al Athletic

Como club, el Athletic puede mantener la razón, aunque la RFEF no parece que vaya a cambiar de opinión sobre el número de títulos de la Copa del Rey que tiene el conjunto vasco. Desde la entidad, se recuerda que los mismos organizadores de la Copa Coronación impulsaron la Copa del Rey al año siguiente, por lo que sólo se trataría de una modificación del nombre del torneo, y no de que se tratara de otro diferente.

De hecho, la Copa del Rey de 1903, que sería, según la RFEF, la primera oficial, también la ganaría el Athletic Club, ya bajo su nombre actual, después de vencer al Madrid FC por 3-2. En el Athletic, por ende, se cuentan ambas copas dentro del Palmarés de la Copa del Rey, en el que pasan a tener 25 títulos y no 24 como acredita la Federación.

La indignación del Athletic por su 25ª Copa del Rey

Aunque de manera oficial la RFEF no contabiliza ahora los 25 títulos de Copa del Rey del Athletic Club de Bilbao, en 2016, con motivo del 118 aniversario de la entidad, la Federación contó la Copa Coronación como un título más de Copa del Rey, sumando 24 en lo que ahora, con el de 2024, pasarían a ser 25 entorchados de campeón.

Ahora, con la negativa, los jugadores del Athletic Club, en acuerdo con los directivos de la entidad, se niegan a llevar el parche de la RFEF en los partidos de Copa, al contabilizar, en número, una Copa del Rey menos de la que dicen tener en su palmarés.