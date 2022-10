Polémica decisión para los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Trojena (Arabia Saudí) ha sido el sitio elegido en un futurista complejo en medio del desierto situado en la ciudad de Neom. Una decisión surrealista que ha sorprendido a todos, incluido al deportista español Kilian Jornet, que ha estallado al conocer su decisión: «O al Consejo Olímpico de Asia y al COI solo les importa el ‘p…’ dinero o son unos genios y saben que en 2029 el esquí se practicará sobre arena».

De esta manera lo anunciaba este martes el ministro de Deportes saudí, Abdulaziz bin Turki: «Nos enorgullece anunciar que hemos ganado la candidatura para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 que se celebrarán en Trojena. Somos el primer país de Asia occidental en lograrlo. Esto seguirá colocando al reino como uno de los países líderes en el deporte».

El deportista español Kilian Jornet ha explotado en sus redes sociales ante esta surrealista decisión. Kilian no ha podido entender esta decisión y lo ha manifestado muy claramente en sus redes sociales.

Either @AsianGamesOCA / @olympicchannel don’t give a f*** about anything else than $ or they are geniuses and know that in 2029 it will not be any snow anywhere so skiing will only be practiced on sand… pic.twitter.com/U03EOvliCs

— kilian jornet (@kilianj) October 4, 2022