La polémica norma en el ciclismo que acaba con una de las cosas más míticas en un sprint

La Unión Ciclista Internacional (UCI), el organismo que manda en el ciclismo, ha tomado una de las decisiones más sorprendentes y polémicas de los últimos tiempos. A partir de ahora quedará prohibido hacer una de las cosas más míticas que había en el ciclismo y que a la vez suponía toda una muestra de alegría y compañerismo: no se podrá celebrar la victoria de un compañero.

La UCI, en una decisión que ha sido tomado bastante mal por gran parte del pelotón internacional, prohíbe que un ciclista quite las manos del manillar en el tramo final de la etapa, en los últimos metros. Es decir, todo aquel ciclista que celebre la victoria de su compañero en la etapa, algo que siempre suele ocurrir, será sancionado.

En concreto, y en una medida que ya está en vigor desde el 1 de enero, el ciclista que quite las manos de su manillar para festejar que un compañero ha ganado la etapa, será multado y se le mostrará una tarjeta amarilla. Sacar esta tarjeta es otra de las novedades que estableció la UCI a partir de 2025 y significa, en el caso de la amarilla, un apercibimiento, un aviso de que has hecho algo mal, algo que no está permitido.

Según la UCI, esta medida se lleva a cabo por seguridad. Consideran que soltar las manos del manillar, y más cuando hay muchos ciclistas en muy poco espacio, puede suponer un peligro tanto para el corredor que lo hace como para los que tiene al lado.

En concreto, y tal y como figura ya en el reglamento UCI, se prohíbe que «un ciclista desacelere durante un sprint y ponga en peligro a otros ciclistas quitando las manos del manillar». Esto es algo común en muchas etapas, en las que un ciclista gana la prueba y por detrás sus compañeros celebran la victoria de su compañero de esta forma, alzando las manos en forma de victoria. Eso queda prohibido. Así, la única persona que podrá levantar los brazos (y, por tanto, quitar las manos del manillar de su bicicleta) es el ganador de la etapa.

Para combatirlo, además de la multa económica, está el sistema mencionado de tarjetas amarillas. Si un mismo ciclista ve dos tarjetas amarillas en una misma prueba, será castigado con siete días sin correr. Cabe recordar que este sistema de amonestación ya se hizo a modo de prueba en la última edición de La Vuelta Ciclista a España, la de 2024. Son los comisarios de carrera de ciclismo los encargados de tomar la decisión de estas sanciones.

Sin embargo, y como era a modo de prueba, el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024 sirvió como eso, una prueba, por lo cual no se impusieron sanciones adicionales relacionadas con las tarjetas amarillas, lo que significa que no podrán ser descalificados ni suspendidos. Pero a partir de este 1 de enero eso ya está en vigor y todo aquel ciclista que levante las manos para celebrar el triunfo de un compañero será sancionado.

Como añadido, quien reciba tres tarjetas amarillas en un plazo de 30 días será suspendido por 14 días, a partir del día siguiente de la recepción de la tercera tarjeta amarilla. A su vez, quien reciba seis tarjetas amarillas en el plazo de un año será suspendido durante 30 días, a partir del día siguiente de la recepción de la sexta tarjeta amarilla. Por último, hay que destacar que una tarjeta amarilla que haya sido tenida en cuenta para la imposición de un período de inhabilitación ya no se tendrá en cuenta en el futuro.