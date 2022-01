Rafa Nadal es la bandera de España en el mundo y a los altos cargo de Podemos les escuece. Ninguno de los pesos pesados del partido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez felicitó al tenista balear después de consolidarse como el mejor tenista de la historia en el Open de Australia. El de Manacor sí es marca España y parece que a algunos ministros del colectivo morado no les sentó muy bien.

Empezando por Pablo Iglesias. El ex vicepresidente y ahora tertuliano radiofónico sí que suele ser ávido en hacer proclamas deportivas pero durante la tarde del domingo no osó a felicitar al mejor deportista de la historia de España. Sin embargo sí que le dedicó tiempo a increpar al ex presidente Aznar o a vender su nuevo programa de radio. Al igual que el ex vicepresidente, Ione Belarra, que heredó su puesto después de que Ayuso le retirara de la política en Madrid, tampoco quiso dar la enhorabuena al español más influyente a nivel mundial.

Tampoco lo hizo Irene Montero, que en las últimas horas sí que ha dado promoción a una entrevista a la secretaria general de su partido o a una publicación en contra de la violencia machista. Era de esperar, pero Pablo Echenique, actual Secretario General de Programa de Podemos tampoco escribió un mensaje de apoyo a Rafa Nadal. Sin embargo, sí que utilizó las redes sociales para impulsar los nuevos proyectos de su ex líder, Pablo Iglesias. La cúpula de Podemos se unió de esta forma a los separatistas vascos y catalanes que tampoco felicitaron al mejor tenista de la historia de España.

De los ministros del actual Gobierno socialcomunista sí dio la talla Yolanda Díaz, que nunca ha sido de Podemos como tal y que en un futuro próximo podría volar por libre. «El mejor tenista de la historia, un ejemplo para el deporte español, Parabéns, Rafa Nadal», escribió la actual Vicepresidenta.

La rabia viene de lejos

La tirria de Podemos a Rafa Nadal viene de muy lejos. El partido morado siempre ha visto con cierto escepticismo las victorias del mejor de todos los tiempos. Y la hemeroteca les delata. El pasado año 2018, Isidro López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, se faltó el respeto a sí mismo criticando al balear: «A mí me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas», escribió. No hace falta decir nada más.

Incluso Ramon Espinar, ex miembro de la cúpula de Podemos, criticó en su día a Rafa Nadal y su tío Toni en relación a la situación anímica de Naomi Osaka. «Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada», afirmó el ex político que también afirmó que: «La verdad es que Rafa Nadal merece todo el respeto como tenista, pero como millonario es un personaje bastante atrabiliario y cutre».

Así que no es para nada nueva esta animadversión de la cúpula de Podemos con respecto a la figura de Rafa Nadal, bandera de España y que hizo historia el pasado domingo en el Open de Australia al consolidarse como el mejor tenista de todos los tiempos.