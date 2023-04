El Barça lleva trabajando desde hace varios meses en un plan con el que llegar al final de temporada con solvencia económica y encajar así en los parámetros que le exige La Liga de Javier Tebas, el fair play que tanto quebraderos de cabeza le está dando al club y que tiene encendidas todas las alarmas en el Camp Nou, especialmente con la situación de Gavi, aún con ficha del filial y con la posibilidad de irse gratis este verano de no solucionarlo todo.

Prácticamente todas las copas del Barcelona están en estos momentos trabajando a destajo en el plan de viabilidad que le exigen desde la Liga. Desde el presidente Joan Laporta al vicepresidente económico Eduard Romeu pasando también por el director del Área de Fútbol Mateu Alemany. Todos, absolutamente todos, trabajan en este aspecto en estos momentos de cara a los próximos meses capitales en el futuro a corto, medio y largo plaza de la entidad.

El Barça tiene sobrepasado en unos 200 millones de euros su límite salarial, algo inconcebible para la patronal que ya echó para atrás la renovación de Gavi en enero y que pese a la cautelar que permitió inscribir momentáneamente al canterano como jugador del primer equipo, los Juzgados fueron claros con el Barça: están haciendo las cosas mal.

A Gavi se le prometieron una serie de cosas que el Barça no ha sabido o no ha podido cumplir. La primera y más importante es que el contrato que firmaron en enero no se ha podido validar principalmente porque éste no ha podido ser inscrito ante la Liga ya que no tiene cabida en el límite salarial y las matemáticas de club no eran las correctas. Sin su inscripción, Gavi acaba su contrato este próximo verano y ya tiene a dos cocos como Chelsea y Manchester City atentos a su situación, intentando convencerle para que haga las maletas con rumbo hacia la Premier League.

Así, si el club no es capaz de solucionar su fair play financiero antes del 30 de junio, Gavi será libre para firmar con quién quiera. Si el Barça no resuelve esto antes de esa fecha, ni la del sevillano ni las renovaciones de Ronald Araujo, Sergi Roberto y Marcos Alonso podrán ser inscritas.

Hay que vender

El plan del Barça radica principalmente en algunas salidas importantes. El club es consciente de que el proyecto no se sostiene en estos momentos y para poder seguir debe dejar caer algo de lastre por el camino, aunque éste sea importante. Las salidas de jugadores importantes supondría no sólo ganar margen por sus contratos, sino que los ingresos de estos repercutirían también en una mejora del límite, reduciendo a su vez el desfase ocasionado en los últimos años.

Un ejemplo claro es del Busquets, con un contrato muy superior a la nueva orden de la entidad y que acaba contrato en junio. El club planea una oferta de renovación pero muy lejana a lo que percibe en estos momentos, más real con la situación actual del Barça. Tres cuartos de lo mismo pasa con Jordi Alba, con un contrato de otros tiempos que requiere una fuerte reestructuración para poder seguir contando con él. Si no acepta una sensible rebaja, se optará por su salida.

Además de estos conceptos y lo que concierne al primer equipo, el Barça también tocará otros escalafones de la entidad para reducir el gasto y así adecuarse a lo que pide La Liga y Javier Tebas, que tendrá la última palabra sobre la validación de este plan, de ser así tendrán vía libre con Gavi y con el resto de renovaciones, y podrían plantearse fichajes desde otro prisma más benévolo en lo económico.