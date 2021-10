Gerard Piqué ha aprovechado el parón de selecciones para hacer diversas actividades más allá del fútbol. El central ha acudido regularmente a los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona, pero sin partidos oficiales en juego, su agenda se ha llenado de actos y presentaciones extradeportivas que confirman que un ojo del polifacético futbolista está ya en los negocios.

El Barcelona tiene ante sí un momento clave de la temporada, con el proyecto de Koeman cogido por alfileres y necesitado de la mejor versión de sus jugadores con mayor peso. Piqué, entre los pesados del vestuario, debe dar un paso al frente al tiempo que el domingo podría incorporarse a la terna un delantero contrastado como Kun Agüero, que se ha pasado lesionado la primera parte de la temporada.

Volviendo a las actividades extradeportivas de Piqué cabe destacar que el lunes, el central inició la semana ni más ni menos que a los mandos de un avión, como él mismo publicó en las redes sociales en un impresionante vídeo en el que se le ve en cabina, junto a un piloto. Gerard en todo momento atiende las instrucciones del profesional de la materia en una experiencia descomunal y que no está al alcance de cualquiera.

Piqué presumió de ello pero no acabó aquí su agenda de actividades aparte del Barcelona. Este miércoles su empresa, Kosmos Tennis, a través de un acuerdo con el portal socios.com, anunció la creación del Fan Token oficial de la Copa Davis, torneo histórico de tenis que Gerard, a través de la empresa que preside, gestiona con un nuevo formato y proyectos vanguardistas como el de las monedas digitales basadas en Blockchain.

El Mundial de Globos

Por último y antes de centrarse definitivamente en el encuentro que el domingo medirá al Barcelona con el Valencia, Piqué se involucró en un nuevo proyecto con el caster Ibai Llanos, ni más ni menos que el Mundial de Globos, un evento con el que han conseguido una importante notoriedad en las redes sociales y que finalizó pasada la medianoche.

Queda por ver si todas estas actividades suponen o no una distracción para el veterano defensor, pilar de la zaga del Barcelona desde hace una década. Piqué no ha mostrado su mejor versión en encuentros importantes de la presente temporada, como sucediera ante el Atlético de Madrid o, sobre todo, contra el Benfica, donde fue sustituido en la primera mitad por Koeman, y debe luchar por conseguir el tono físico y competitivo suficiente para que el Barça suba sus objetivos, así como para no dar voz a los críticos que cuestionan su implicación con el club entre tanto evento ajeno.