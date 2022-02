Gerard Piqué lamentó el resultado cosechado por el Barcelona ante el Nápoles, al entender que podrían viajar a Italia con una victoria e incluso una buena renta de goles. Además, dijo que comprende los pitos a Ousmane Dembélé, pero avisó de que situaciones así no solo perjudican al francés, sino a todo el equipo.

FALTA DE EFICACIA OFENSIVA

«La sensación es que podíamos habernos ido con un 3-1, 4-1, 5-1 tranquilamente. Hemos jugado bien y hemos podido meter más goles. Las sensaciones son buenas, veremos cómo va la vuelta. Hay partidos en los que nos cuesta materializar las oportunidades, pero las sensaciones son buenas. Al final acabarán entrando, es cuestión de tiempo y confianza».

GOL POLÉMICO DEL NÁPOLES

«En el campo es clarísima La norma del fuera de juego es como la de la mano dentro del área, es poco clara y confusa. En este caso tendrían que haber pitado fuera de juego, en mi opinión».

INTENSIDAD DEL BARÇA

«La intensidad es clave. Da igual dónde juegues y contra quien juegues. Llevamos varios partidos haciendo una buena presión arriba y eso es señal de que el equipo está enfocado. Hemos jugado el 85% del tiempo en su campo y eso habla de las ganas que tiene el equipo de competir y ganar».

PITOS A DEMBÉLÉ

«No sé cómo le van a afectar, es una pregunta para él. Siempre he dicho que la gente es libre de manifestarse como quiera sabiendo que, mientras se juega, los silbidos no lo le hacen ningún bien la equipo. Entiendo perfectamente que haya gente que pueda estar molesta con Dembélé, pero no tener a nuestra gente a favor duele. Durante los 90 minutos tienen que estar con nosotros», dijo Piqué en los micrófonos de Movistar+.