Piqué desvela que un ex árbitro ofreció al hijo de Negreira para la Kings League

Gerard Piqué no tiene pelos en la lengua, y eso haces hace que no salga de un lío para meterse en otro. En plena explosión del Caso Negreira, el ex futbolista del Barcelona asegura que un ex árbitro ofreció los servicios del hijo de Negreira para la Kings League. El que fuera jugador azulgrana no se corta a la hora de contar la historia, dejando claro que no quisieron contar con Javier para su proyecto.

«Contacté a un ex árbitro. Me dijo que lo iba a pensar, ‘no soy yo pero tengo la persona’. Media hora explicándome todo, me lo vendía espectacular, que si había estado cerca de los árbitros, de los jugadores, etc. Yo creía que ya tenía a la persona. Era el hijo de Negreira, te lo juro por mi madre», decía dejando asombrados a todos los presentes. La Kings League ha tenido acciones dudosas, un VAR que provoca enfados, árbitros que desconocen el reglamento, quejas de presidentes… Piqué quiso tener la figura de un presidente del comité arbitral, y se lo ofreció a un ex árbitro.

La idea era «ayudar a los árbitros, para que mejoren y luego venga a aquí a dar la cara». Piqué ha relatado cómo ese ex colegiado le acabó ofreciendo a Javier, el hijo de Negreira, pero obviamente no quisieron contar con él. Esta anécdota de Piqué ha provocado que los presidentes de la Kings League se echen las manos a la cabeza. «No me toques los cojones», decía Ibai Llanos ante las risas y la estupefacción de sus compañeros y el propio Piqué, que llegó a creer que era «una cámara oculta» y colgó el teléfono. Todo esto llega días después de que el ex futbolista dijera alegremente que para comprar un árbitro lo mejor era pagarle con dinero negro, defendiendo que el Barça no lo ha hecho con Negreira.