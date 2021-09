Gerard Piqué dio la cara tras la derrota, clara y merecida, del Barcelona ante el Bayern en el estreno de la Champions League en el Camp Nou. El central azulgrana se resignó tras un partido en el que los suyos no tuvieron opción ante un rival que en estos momentos está a años luz a nivel de plantilla y motivación. Piqué también habló de los pitos a Sergi Roberto, que considera inmerecidos aunque respeta a la afición.

El ‘3’ habló en el micrófono de Movistar +, a pie de campo, y comentó lo sucedido sobre el césped. «El resultado es abultado y jugando en casa es malo, no nos vamos a engañar. En la primera parte hemos competido y se han adelantado con un gol de rebote. El 0-2 nos hace daño. Han entrado chavales de 18 años, hemos dado la cara, es lo que hay, somos los que somos».

Sin embargo, Piqué deja la puerta abierta a una reacción, sobre todo cuando regresen los lesionados que tiene en estos momentos el Barça. «Estoy convencido de que vamos a acabar compitiendo, es un año complicado. El equipo tiene las bases, que vayan cogiendo experiencia y al final de temporada veremos. Tenemos gente como Ansu, Ousmane, Kun, que nos pueden dar y ser más competitivos».

«Si hay que ser franco ahora mismo no estamos entre los primeros favoritos pero no pasa nada por no serlo. Lo hemos sido otras veces y no lo hemos conseguido. El fútbol cambia muy rápido, el equipo pese a lo abultado de la derrota ha dado la cara. Ellos son un equipo muy sólido y nosotros somos lo que somos, han salido cuatro o cinco chavales de 18 años, con esto no me quiero excusar. Ahora mismo las condiciones con las que estamos pese a competir el resultado es muy negativo», añadió Gerard, reconociendo que el Barça no está entre los candidatos a la Champions

«En la primera parte ellos han tenido alguna clara pero tampoco ha sido un ataque y gol. Nosotros hemos tenido algún acercamiento aunque no hemos acabado definiendo. Es lo que hay, si nos hubiéramos puesto por delante hubiera sido distinto. La gente se ha portado de 10 y ha ayudado pese al resultado. La vamos a necesitar», completó el central.

Piqué lamentó los pitos a Sergi Roberto, que escuchó los silbidos de los aficionados cuando fue sustituido.»A mí me duelen mucho porque conozco a la persona, es un ser humano espectacular y quiere a este club más que nada. Me gustaría recordar a la gente que no es lateral, por su polivalencia ha jugado ahí pero él es interior de toda la vida. Hace el sacrificio, lo ha hecho fenomenalmente muchas veces y duele muchísimo. La gente es libre pero personalmente me duele muchísimo.