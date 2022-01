Pilar Rubio ha empezado este nuevo año 2022 dando mucho que hablas en las redes sociales y en el mundo de la farándula. La mujer de Sergio Ramos y colaboradora de El Hormiguero ha decidido cambiar de imagen y ha presumido de nuevo look en Instagram, un estilo que no ha gustado a todos…

Pilar Rubio ha aclarado su melena, que hasta ahora había llevado oscuro siempre. La presentadora se ha hecho un aclarado progresivo hacia las puntas y ha publicado fotos y vídeos en sus redes sociales para que se vea ese inesperado nuevo look. Muchos han piropeado a la influencer, pero otros no opinan lo mismo sobre ese tono de pelo que luce ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)



Uno de ellos Josie, famoso estilista que colabora en televisión. «Decimos progresivo por no decir trifásico. No es rubio, son unas mechas que no aportan nada al panorama actual de la peluquería. Esto es de 1990. El ‘californiqueison’ lleva muchos años y no aporta nada, no está bien hecho», dice el también diseñador y periodista.

Un Josie que no se muerde la lengua con sus críticas al nuevo look de Pilar Rubio: «No veo la necesidad de esto. Luego te imitan menores y vamos a ver por las calles unos temas que van a ser muy difíciles. De frente es guapísima, pero se da la vuelta y te tienes que tapar los ojos». Como habitualmente, Pilar Rubio prefiere no entrar en este tipo de polémicas y pasa de las críticas. Hace unos días demostró sus avances con el francés en una visita a unas catacumbas, publica posados con su nuevo color de pelo y no se esconde.