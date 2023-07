Pierre Gasly sigue su cruzada contra Carlos Sainz… ahora en Instagram

Tres días después del Gran Premio de Gran Bretaña, Pierre Gasly sigue sin olvidarse de Carlos Sainz. Cuanto menos entra en todas sus provocaciones, más veces le recrimina una acción de la carrera del pasado domingo. El último reproche lo publicó a través de las historias de su cuenta de Instagram, unos fragmentos en los que ilustró lo que tanto le molestó sin ningún tipo de comentario ni valoración adjunta.

Los vídeos compartidos por el piloto de Alpine muestran lo sucedido desde el punto de vista de la cámara on board de su monoplaza. Todo empieza con un adelantamiento de Gasly a Lance Stroll, con el que se sitúa justo por detrás de Sainz y, en ese momento, arrancaba un duelo apasionante en mitad de tabla.

Bien es cierto que el galo venía con más ritmo por el simple hecho de que llevaba colocados los neumáticos blandos, mientras que Sainz estaba sufriendo con los duros, una situación que Ferrari no quiso solucionar aprovechando la bandera amarilla. Es por ello que Gasly llegó a adelantarle, pero el español rápidamente le cogió el rebufo y volvió a sobrepasarle. Una acción totalmente normal en Fórmula 1, pero la de la que el francés no consigue pasar página.

Cabe recordar que tras la prueba se vivió un momento de máxima tensión en la zona de prensa del circuito de Siverstone. Sainz se encontraba compareciendo ante los medios de comunicación cuando Gasly llegó por detrás para tocarle de manera desagradable a la vez que le decía: «no me aprietes así». Ese fue el primer asalto fuera de pista de un enfrentamiento que parece ir para largo, y que podría tener su segundo acto en el GP de Hungría.

De hecho, existe una acción anterior que retrata al propio Gasly y que acabó de la peor manera posible para él, siendo adelantado por Stroll. No obstante, el penalizado por la FIA fue el piloto de Aston Martin. Una decisión muy rigurosa ya que fue el francés quien le había expulsado de la pista en primera instancia, antes de acabar él mismo fuera.

Yo pienso igual, porque penalizar a Stroll? cuando es Gasly que la hace no una si no dos veces, no dejar espacio y enviarlo fuera de pista 🤷‍♀️

En la primera se va fuera pero es asfalto y además Gas se quejó de que lo paso por afuera

En la segunda pues era pasto y es lo que hay 🤷‍♀️ https://t.co/1FDBG8L72h pic.twitter.com/oDDBeDZamK

— Ana Maria Mercado🍁 (@AnaMariaMercad) July 9, 2023