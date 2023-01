El peor momento de Nadal: comienza el año con la peor racha de su carrera

A Rafael Nadal se le está atragantando el inicio de 2023 como nunca le había sucedido en su carrera profesional. El tenista balear, para muchos el mejor de la historia, cedió ante Alex de Miñaur en su segundo y último partido individual en la novedosa United Cup, torneo que le ha llevado a implantar un récord personal negativo, después en su vigésima temporada en activo. Nunca antes Rafa había perdido sus dos primeros partidos del año, y ya son seis de los últimos siete disputados, en un bache histórico del que, pese a todo, debe sacar conclusiones positivas para levantarse en el Open de Australia, su próxima cita en el calendario.

«Estoy con un nivel de desconfianza brutal», se repetía Rafa durante el partido ante De Miñaur, que fue un fiel reflejo del estado en el que se encuentra el todavía número dos del ranking ATP –podría perderlo en favor de Tsitsipas– en los últimos meses. Desde que regresara del parón tras el US Open provocado por una nueva rotura abdominal y por el nacimiento de su primer hijo, Nadal acumula seis partidos oficiales disputados, de los cuales sólo ha podido ganar uno, ante Casper Ruud en el intrascendente tercer encuentro de la fase de grupos de las ATP Finals. El resto, todo derrotas.

Esta racha, como parece evidente, es la peor de toda la carrera de Rafa Nadal, quien con un talento descomunal y una capacidad mental de auténtico elegido, ha acostumbrado a ganar y ganar, escondiendo las derrotas bajo el cobijo de sus grandiosos triunfos. Rafa no está acostumbrado a perder y eso le frustra, más si cabe cuando las derrotas se acumulan. Si hablamos de los inicios de temporada, otro récord negativo se coloca en el árbol de los regalos envenenados para el español. Nunca había perdido dos veces seguidas para comenzar el año, cayendo solamente en dos ocasiones, en 2004 y en 2015, en su primer torneo de la temporada.

Récord de derrotas… y remontadas

Las derrotas de Nadal tienen un análisis global y acumulado, pero también uno individual, que saca a la luz otro de los defectos del manacorí en este tramo de baches continuados. Si sumamos los seis últimos partidos de Nadal –serían siete incluyendo la derrota ante Tiafoe en octavos del US Open–, vemos un denominador común en las derrotas. A excepción de la sufrida a manos de Auger-Aliassime en la segunda cita de las ATP Finals de Turín, en los otros cuatro encuentros, Nadal se adelantó en el marcados –vs Paul, Norrie y De Miñaur– o se mantuvo en él hasta un tie-break perdido –Fritz– antes de ceder en lo mental y, a la postre, en el partido.

En la United Cup, los encuentros, aun con diferencias, han sido si hablamos de resultado, casi un calco. Nadal comenzó ganando los dos, en dos primeros sets notables en los que golpeó con firmeza y superó a su rival con claridad. En el segundo, ciertas dudas auparon a Norrie y a De Miñaur, quienes culminarían sus remontadas en el tercero, con Rafa por debajo en cuanto a confianza en los momentos clave.

El hundimiento y resurgir de Nadal

Nadal explotó ante De Miñaur, donde el buen partido en cómputo general no le dio la victoria. De los doce últimos puntos, en el tramo decisivo, Rafa no pudo ganar ni uno, sumando varios errores no forzados que son síntoma de desconexión. Su abandono de la pista, cabizbajo y gesticulando, deja entrever que la confianza se encuentra bajo mínimos históricos debido a una racha de resultados que no le da respiro. Sin embargo, y recuperando el plano positivo entre tanto elemento desfavorable, hablamos de Rafael Nadal, posiblemente el deportista que más situaciones adversas ha levantado en los últimos tiempos, por lo que su historia está a sólo un clic de cambiar, para volver a ganar.