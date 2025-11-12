El peor momento del Barcelona de baloncesto: sin entrenador en Múnich y bajo la presión de la directiva

El Barcelona de baloncesto está viviendo sus horas más críticas de los últimos tiempos. Después del cese de Joan Peñarroya, la medida más lógica de la señalada cúpula azulgrana en este momento tan malo de temporada, el Barça llega a Múnich para el partido de la jornada 10 de Euroliga este miércoles contra el Bayern (20:30) en medio de un lío deportivo, técnico e institucional insostenible.

Los jugadores no tienen entrenador, aunque actuará de interno Óscar Orellana a la espera de si Xavi Pascual acepta la propuesta del club, si no tendrá que recurrir a otra opción de menos prestigio. Y tampoco cuentan con el apoyo de una directiva encabezada por el responsable de la sección, Josep Cubells, que este martes bajó al entrenamiento a dar un discurso a los protagonistas del juego.

La darrera sessió abans de viatjar cap a Múnic. pic.twitter.com/LgQZaanqHX — Barça Basket (@FCBbasket) November 11, 2025

El Barça está inmerso en una mala racha de resultados y en una dinámica que agravó las derrotas de forma consecutiva en el Clásico contra el Real Madrid en el Palau Blaugrana, que sacó los pañuelos contra Cubells y Joan Laporta, no a Peñarroya, y la de Gerona por paliza ante un equipo de muy inferior nivel. La medida urgente fue el cese del ya antiguo entrenador, lo que obligó a la sección a nombrar provisionalmente a un Orellana que tendrá en Múnich la oportunidad que lleva esperando más de dos décadas.

«Es un sueño. Hace 21 años que entré al club de delegado del cadete. He ido estando como primer entrenador en categorías de formación, como ayudante en el Barça B y en el primer equipo. Nunca en la vida ni en mis mejores sueños me hubiera podido imaginar que un día iba a sentarme para dirigir un partido del primer equipo», confesó el técnico que sustituye a Peñarroya durante la búsqueda de un nuevo entrenador.

El Barcelona, sin entrenador en Múnich

«Si me preguntan, es una pasada. Lo único que he hecho es intentar prepararme lo mejor posible para disfrutar de este momento a nivel personal», añadió. Orellana es el único feliz dentro de esta situación límite en la que el Barça necesita cuanto antes un soplo de aire fresco que esperan que aporte el que llegue al banquillo y también fichajes.

De la plantilla actual del Barcelona, hay muy pocos jugadores que hayan ofrecido regularidad a lo largo de este curso. Toko Shengelia, Will Clyburn, Kevin Punter, Jan Vesely… y poco más, y son todos de más de 30 años. Nico Laprovíttola va reapareciendo, pero aún no está a su mejor forma tras dos lesiones muy complicadas, Willy Hernangómez casi no cuenta y tanto Darío Brizuela como Joel Parra no terminan de funcionar como se espera de ellos… El marrón que le espera a Pascual, o al que coja al equipo culé, es de los grandes.