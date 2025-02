Las peñas del Valladolid piden a los jugadores que les paguen las entradas tras la goleada en San Mamés

La afición del Valladolid ha dicho basta este domingo tras la tremenda goleada sufrida en San Mamés contra el Athletic Club en el partido de la jornada 25 de Liga (7-1). Las peñas del club vallisoletano han llevado a cabo una protesta a través de un comunicado que se ha viralizado en las redes sociales por la dureza del mismo. En este, piden a los propios jugadores que sean ellos los que les devuelvan el dinero de las entradas después de la pésima imagen mostrada.

El Valladolid es último con 15 puntos en 25 fechas y ha perdido los últimos seis encuentros, habiendo encajado un total de 59 goles, unos números que le condenan a un descenso casi inevitable en la temporada de su regreso a Primera División. «Informamos que hemos solicitado al club por escrito, la devolución del coste de las entradas visitantes a los aficionados blanquivioletas desplazados a San Mamés, y que dicha devolución sea costeada por la actual plantilla del primer equipo», recoge el escrito de los peñistas vallisoletanos.

El caldo de cultivo no es nada positivo en Valladolid, ni en lo deportivo ni en lo institucional. Desde peleas de los jugadores en el vestuario hasta peticiones de dimisión a la directiva encabezada por Ronaldo Nazario. Todo ello con tres cambios de entrenador en lo que va de curso. Paulo Pezzolano lo comenzó, Álvaro Rubio le sustituyó durante la búsqueda de un nuevo técnico, Diego Cocca no funcionó y ahora es nuevamente el ex futbolista del equipo pucela el que se ha vuelto a hacer cargo del banquillo.

«Se puede ganar, empatar o perder. Lo que es indefendible es la falta de competitividad. Ya no valen perdones, valen acciones. De aquí a la jornada 38 se respeta nuestra historia y nuestro escudo», sentencia el comunicado de las peñas del Valladolid, que insta a los jugadores a devolverle el dinero de las entradas para presenciar el partido de este domingo en San Mamés. La imagen de cientos de aficionados blanquivioletas en el estadio del Athletic en una situación tan mala pilló a todo el mundo por sorpresa.

Comunicado de las peñas del Valladolid