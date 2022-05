Se avecina un verano más que movidito en el Barcelona. Apunta a ser este uno de los mercados de fichaje más importantes en el Camp Nou de los últimos tiempos, no sólo por la delicada situación financiera de la entidad y la necesidad de ciertos mecanismos para revertirla, sino también por la importante reestructuración que se es necesaria para recuperar el nivel competitivo de la plantilla de Xavi Hernández. Pero como siempre, para entrar dejen salir, y eso en el Barça se convierte en una patata caliente…

Joan Laporta y la dirección deportiva culé tienen muchas tareas por delante este verano, algunas cruciales para la subsistencia del club, otras vitales para terminar de sanear una plantilla que cuenta con demasiados bultos pesados de años anteriores. Se busca dar un salto competitivo con fichajes importantes. El nombre que más suena es el de Robert Lewandowski pero también están otros como Soler o Gayá, además de los que ya se han logrado cerrar a coste cero.

Pero el Barça necesita soltar lastre. Hay jugadores a los que por la necesidad económica de la entidad se les empujará a una salida. Véase el caso de Frenkie de Jong, titularísimo para Xavi hasta el momento pero envuelto en dudas y con la posibilidad cada vez más sólida de salir este verano para hacer caja. Ahí están también otros nombres como Memphis o Dest, aunque los que realmente más preocupan en la entidad blaugrana son otros.

La llegada de Xavi significó un antes y un después para gran parte de la plantilla, comenzaron a funcionar jugadores, sistema e ideas y con esto llegaron los resultados. Pero es cierto que el egarense ha ido dejando de lado a otros jugadores con los que no ha contado absolutamente nada en lo deportivo, sólo cuando las lesiones o sanciones le han ido obligando.Son los casos de jugadores como Martin Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Samuel Umtiti o Clement Lenglet que calienta el banquillo semana tras semanas, u otros que serán problema muy pronto como Miralem Pjanic, Álex Collado o Francisco Trincao.

El primero de ellos es un Braithwaite que tan sólo ha disputado 22 minutos desde la llegada de Xavi. El danés comenzó jugando con Koeman esta temporada pero su lesión de rodilla le mandó al dique seco. De septiembre a enero estuvo out y se ha pasado todo lo que va de 2022 en el banquillo. Su valor ha caído hasta los 7,5 millones y, pese a tener mercado, tiene contrato hasta 2024. Querrá salir para tener minutos de cara al Mundial pero el Barça tendrá que encontrar una opción que les convenza.

El caso de Riqui Puig es uno de los más dantescos. Otro año más, otro entrenador más, el de Matadepera apenas ha contado. Xavi tampoco ha encontrado nada especial en él y jugadores de La Masía le han pasado por la derecha como una bala. El joven sólo ha disputado 403 minutos de la mano del actual entrenador culé. Tiene contrato hasta 2023 y está tasado en nueve millones. Su mercado pasa por España aunque sus actuaciones han dejado dudas.

Lenglet y Umtiti entran en el mismo saco, tendrán que salir porque no cuenta con ellos, aunque el ex del Sevilla tuvo algo más de protagonismo. Samuel sólo ha jugado un partido en toda la temporada, fue de la mano de Xavi en Pamplona ante Osasuna (96′). No se ha vuelto a ver sobre el césped. Clement ha jugado mucho más, 1.145 minutos entre todas las competiciones. Las lesiones en la zaga le han ido dejando hueco aunque no cuenta. Otro con una salida compleja.

En cuanto a Neto, hubo un par de amagos de salida en mercados anteriores pero se frenó su marcha. Este año, en el que ha vuelto a estar bajo la alargada sombra de Ter Stegen, sí saldrá. Este verano llegarán tras cesión Pjanic (2024), Collado (2023) y Trincao (2025). Son otras papeletas complejas con las que tendrán que lidiar Xavi y Laporta. Muchas patatas calientes en Can Barça en un año en el que deben darse prisas para que la situación económica no se transforme en un problema mayor.