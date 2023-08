El partido que puede cambiar el mercado de fichajes del Barcelona

El mercado de fichajes de este verano ha puesto en su sitio al Barcelona. La delicada situación financiera del club le ha hecho ver que resulta más que imposible competir con los grandes de Europa por los mejores jugadores del planeta. No obstante, la directiva culé consiguió atar a una de las mayores perlas del fútbol brasileño: Vitor Roque. Lo ‘malo’ para Xavi Hernández es que no podrá contar con sus servicios hasta la próxima temporada, pero una eliminación en la Copa Libertados del Atlhetico Paranense en la madrugada de este miércoles podría adelantar la llegada a este mismo verano.

El equipo del joven delantero brasileño, el Atlhetico Paranaense, juega esta madrugada el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Bolívar de Bolivia, donde deberán remontar un 3-1 si quieren seguir vivos en la competición donde llegaron a la final la pasada campaña. En el caso de caer por sorpresa eliminados ante el equipo boliviano, el Barcelona podría tratar de convencer al equipo brasileño para adelantar su incorporación este mismo mercado de fichajes.

No obstante, para ello deberían cuadrar las cuentas al dedillo y respetar las normas de la Liga que tantos problemas le viene trayendo en los últimos años. Pero el Barcelona no las tiene todas consigo. De hecho, ni con una posible eliminación en la Libertadores, podría hacer al Atlhetico Paranaense ceder ante los deseos del club azulgrana ya que el mercado de fichajes en Brasil finalizó el pasado 31 de julio y el club ya no podría reforzar esa posición.

La más que posible salida de Ousmane Dembélé al PSG abre una nueva vacante en las posiciones de ataque. Por ello, el Barcelona habría valorado la posibilidad de adelantar la llegada de Vitor Roque, pese a estar establecida para el próximo verano de 2024. También, el conjunto azulgrana pensó en adelantar la llegada al mercado de invierno próximo. Es decir, entre diciembre de este mismo año y enero de 2024, pero siempre y cuando respeten las exigencias de la Liga y del ‘fair play’ financiero.