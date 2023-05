Palo de Márquez a Bagnaia: «Unos adelantan en la recta y otros en las curvas»

Marc Márquez se mostró bastante satisfecho con el resultado en la sprint race del GP de Francia de MotoGP. El ilerdense reconoció ante los medios que estar en el top 5 era el objetivo que se habían marcado antes de la carrera. Además, aprovechó para mandar un recadito a Pecco Bagnaia por sus declaraciones sobre el adelantamiento del ilerdense.

El italiano dijo en la entrevista en el podio que el de Cervera le hizo una adelantamiento muy «agresivo». Acto seguido reculó en DAZN y dijo que se refería a que esperaba que la vara de medir fuera igual para todos, ya que esta acción le recordaba a la suya con Miller en Jerez por el que hicieron ceder una posición. «La lucha que hemos hecho ha sido normal, me gusta. Hace dos semanas tuve una penalización por lo mismo. Prefiero que las luchas sean así, pero me gustaría que todo sea igual como me pasó en Jerez cuando toqué a Miller. Ha pasado lo mismo pero no ha sido igual», comentó Pecco.

Ante estas declaraciones, Márquez no dudó en darle un palo al de Ducati: «Es el tema de moda y lo fácil es unirse al tema de moda. Esto son carreras de motociclismo. Ha sido un adelantamiento lógico. Unos adelantan en la recta y otros tienen que adelantar en las curvas». La Honda no cuenta con la velocidad punta de las motos de Borgo Panigale y eso hace que deban arriesgar más en las curvas para intentar adelantar.

«El top 5 era el objetivo»

Respecto a la carrera, Marc Márquez habló de las sensaciones que tuvo en su regreso y qué le ha faltado para llegar al podio: «Estoy contento porque estar en el top 5 era el principal objetivo. Saliendo segundo era una posibilidad. Me ha sorprendido el ritmo que tenía al final de carrera. Pensaba que me iría quedando y no ha sido así. Ha faltado ritmo, velocidad, tener esa suerte en la salida, que he salido mal y me ha penalizado. Estoy contento porque hemos terminado la carrera pilotando bien. Me encontraba a gusto con la moto, que es lo importante».

«Todo ayuda. Probé los dos y me encontré algo más cómodo con el nuevo chasis, por eso lo elegí para hoy. ¿Puede ayudar algo? Sí. El viernes rodé bastante similar con los dos chasis, pero también es una manera de entender cómo se desgastan los neumáticos con este chasis. Hemos hecho 13 vueltas seguidas. Mañana a ver si puedo hacer una carrera entera porque será importante para entender cómo desgasta y cómo se comporta la moto con neumáticos gastados. Me he encontrado a gusto, sobre todo en el t4, que es donde hay menos rectas. El resto del circuito sufría un poco pero me he podido defender», comentó en DAZN al ser preguntado sobre si el nuevo chasis Kalex le ha dado ese plus que necesitaba.