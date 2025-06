Pablo Marín: «Xabi Alonso hace cosas con balón en los entrenamientos que están al alcance de muy pocos»

Pablo Marín (Logroño, 3 de julio de 2003) atiende a OKDIARIO antes del debut de la selección española sub-21 en el Europeo de la categoría en Eslovaquia. El combinado que dirige Santi Denia debuta este miércoles contra la anfitriona con una plantilla con muchas bajas importantes. Pero también con jugadores llenos de calidad. Uno de ellos es Pablo Marín, jugador de la Real Sociedad, que este año se ha ganado un sitio importante en el primer equipo del equipo donostiarra. Un chico humilde, trabajador y tranquilo, que disfrutará en este mes de junio de su primer gran torneo con España. En el filial de la Real fue entrenado por Xabi Alonso. El mediocentro riojano nos explica también en esta entrevista lo preparado que ya estaba en ese momento el nuevo técnico del Real Madrid.

Pregunta: Ilusionado imagino por jugar un Europeo sub-21, algo que no puede decir cualquier futbolista.

Respuesta: Sí. La verdad que es algo muy bonito poder defender la camiseta de la selección española. Creo que es un sueño para todo niño que empieza a jugar al fútbol. Muy contento de tener esta oportunidad.

P: ¿Cómo ve el Europeo?

R: Hay que ir partido a partido. Seguro que los rivales serán complicados. Todos tendrán buenos equipos. Nosotros confiamos en el grupo que tenemos. Todos son grandísimos jugadores y vamos a ir a por ello.

P: ¿Ve usted a España entre las favoritas?

R: Sí, obviamente que nos vemos con opciones. Siempre hay que pensar que vas a ganar. Yo tampoco soy de dar favoritismo para nadie y también es verdad que no conozco muy bien a otras selecciones. Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y hacer el mejor papel posible.

P: Cuando recibió la llamada de la sub-21… ¿Se ha visualizado usted con el título en sus manos en Eslovaquia?

R: Sí, lo he pensado. El otro día lo hablaba con amigos. Sería algo increíble. Vamos a trabajar por ello y ojalá que se pueda dar.

P: ¿Quién le ha sorprendido más de la plantilla en esta sub-21?

R: Había unos cuantos que ya conocía de la sub-19 o que compartimos representante. Y compañeros de equipo. No sabría decirte uno en concreto. Todos son muy buenos y muy buenas personas. Me han acogido muy bien. También he tenido la posibilidad de encontrarme con Oyarzabal, Remiro y Zubimendi, mis compañeros, y poder hablar un poco con ellos.

P: Increíble lo que está aportando la Real Sociedad a la selección española…

R: La verdad que sí. Muy guay. Me alegro mucho por todos ellos porque son magníficas personas y unos futbolistas espectaculares. Y muy contento por poder estar yo también.

P: ¿Qué tiene la cantera de la Real Sociedad que salen tan buenos jugadores?

R: Creo que se lleva mucho tiempo trabajando muy bien. La gente llega muy bien preparada para poder dar el salto al primer equipo. En general somos gente muy sencilla, muy humilde y muy trabajadora. El querer mejorar siempre y el querer trabajar creo que es algo muy importante que hace que estés más preparado.

P: ¿En qué compañero de la Real Sociedad se fija para seguir sus pasos?

R: Hay muchos. Nuestro capitán Mikel Oyarzabal creo que es un ejemplo para toda la cantera. De lo que es formarse y asentarse en el primer equipo. Y ser un auténtico líder. Me fijo en todos y de todos saco algo en mi posición. De Zubimendi, de Brais, de Mikel Merino cuando estaba… aporta muchas cosas y yo siendo joven tengo mucho por mejorar y coger de ellos.

P: Imagina que usted puede hacer lo mismo que hizo Oyarzabal en la final de la Eurocopa en la final del Europeo…

R: Donde hay que firmarlo (risas). Lo firmaría ya. De segunda línea también puedo llegar.

P: Hábleme un poco de la temporada de la Real Sociedad.

R: Este año hemos tenido un poco más de irregularidad que otros años pasados. Llevamos una etapa increíble con cinco años seguidos en Europa. No se había conseguido nunca. Es verdad que nos ha costado un poco más. Pero que todo lo malo sea no entrar un año en Europa. Estamos con ganas de hacer un buen papel en Liga la próxima temporada, ya que no tendremos partidos entre semana. Con el cambio de mister podemos hacer un gran año.

P: Quizás el partido de Copa del Rey que hizo en el Bernabéu fue su mejor encuentro hasta el momento.

R: Sí, creo que es un partido que me aportó confianza. Y en cuanto al equipo creo que estuvimos muy bien. Peleamos hasta el final y yo sí que llegué a vernos en la final de Copa porque sabíamos que teníamos nuestras posibilidades e hicimos lo que teníamos que hacer. Y al final por pequeños detalles como puede ser el balón parado caímos. Al final contra equipos como el Madrid en un arreón te pueden dar la vuelta. Por desgracia no pudimos llegar a esa final que queríamos. Estuvimos muy cerca. Estábamos haciendo el partido que teníamos pensado y en un abrir y cerrar de ojos le dieron la vuelta. Son equipos top y es lo que tiene.

P: ¿Ese es el espejo donde se quiere mirar usted para alcanzar su mejor fútbol?

R: Todavía sigo analizándome y creo que tengo muchas cosas que mejorar para seguir dando pasos. Pero ojalá poder seguir aportando muchas cosas positivas al equipo y que el club esté lo más arriba posible.

P: ¿Qué significa Imanol Alguacil para usted?

R: Gracias a él hoy en día soy futbolista. Como me ha exigido desde el primer día, como fuera del campo también es un padre para nosotros, es muy cercano, y en el día a día no deja que te relajes ni un segundo. Me ha hecho mejorar mucho, madurar y siempre será un entrenador muy importante para la Real. Le deseo todo lo mejor y muchas gracias.

P: ¿Le gustaría que siguiese en la Liga española o mejor no medirse a él?

R: Decidirá él junto a su entorno y familia. Le deseo todo lo mejor donde esté menos si se enfrenta contra nosotros.

P: De entrenador a entrenador. Le quiero preguntar por Xabi Alonso. Vuelve al fútbol español como entrenador. Usted coincidió con él en el filial de la Real Sociedad…

R: Yo estaba en el C en ese momento y me dio la oportunidad de entrenar con la Real B en Segunda e incluso de poder debutar. Le estoy muy agradecido. Todos sabemos el jugador que ha sido, como veía el fútbol… Y los grandísimos entrenadores que ha tenido. Seguro que ha ido cogiendo cosas de todos ellos. Le veo muy preparado para el reto que ha asumido y le deseo también todo lo mejor.

P: ¿Cree que puede hacer grandes cosas en el Real Madrid?

R: Preparado está, conocimientos y visión de fútbol tiene, y luego habrá que ver. El fútbol es muy incierto y no se sabe lo que pasará.

P: ¿Recuerda algo curioso de los entrenamientos de Xabi Alonso?

R: Simplemente, había que verle cuando se metía en los entrenamientos a jugar. Como lo hacía. O como metía un golpeo en largo. Creo que eso está al alcance de muy pocos. Muchas veces se mete como una más en los entrenamientos. Otras tantas obviamente está fuera. Pero muchas veces se metía en el ejercicio (con una sonrisa en la cara) y era un espectáculo. Son los mejores cambios de orientación que he visto en mi vida. Como jugador era un referente. Era de mis jugadores favoritos cuando era pequeño.

P: Un deseo para el Europeo.

R: Son torneos que es un no parar y todos tenemos que estar preparados. Porque puedes salir de inicio o no, pero muchas veces los que salen de reserva son los que solucionan los partidos. Hay que estar preparados para las oportunidades que se den y ojalá traer el trofeo de vuelta.

