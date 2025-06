Santi Denia anuncia la lista definitiva para el Europeo sub-21: Kike Salas se queda fuera

Santi Denia ha anunciado la lista definitiva de la selección española sub-21 para disputar el Europeo sub-21 a partir del próximo 11 de junio. Tras la baja confirmada de Fermín López, que no doblará tras disputar con la absoluta la Final Four de la Liga de Naciones, el seleccionador español ha anunciado tres bajas más. Andrés García, Kike Salas y Eli Mayenda no viajarán a Eslovaquia la próxima semana.

El seleccionador español ha dado a conocer este miércoles la lista definitiva para el Europeo de Eslovaquia. Después de la convocatoria de 26 jugadores que facilitó en su momento para preparar el torneo desde el pasado sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el técnico viajará a Bratislava con 23 futbolistas.

Una lista en la que se han producido tres descartes, dos defensores y un atacante. Andrés García del Aston Villa, Kike Salas del Sevilla y Mayenda del Sunderland no viajarán al Europeo de la categoría.

Antes de viajar a Eslovaquia, la selección española sub-21 disputará un amistoso este viernes 6 de junio en Alcorcón desde las 20:30 horas contra Ucrania. Posteriormente, el domingo, viajarán a Eslovaquia. El debut del combinado dirigido por Santi Denia en el Europeo será el próximo 11 de junio contra la anfitriona Eslovaquia a las 18:00 horas. Los otros dos partidos del combinado de Denia se disputarán contra Rumanía e Italia. La final será el 29 de junio y la selección española buscará alzarse con su sexto entorchado europeo de la categoría.

Lista definitiva de España Sub-21:

Porteros: Pablo Cuñat (Cartagena), Iturbe (Atlético de Madrid) y Aitor Fraga (Real Sociedad B).

Defensas: Juanlu Sánchez (Sevilla), Herzog (Las Palmas), Mosquera (Valencia), Gerard Martín (Barça), Hugo Bueno (Feyenoord), Pubill (Almería), Rafa Marín (Nápoles) y Tárrega (Valencia).

Centrocampistas: Turrientes (Real Sociedad), Jauregizar (Athletic Club), Javi Guerra (Valencia), Pablo Marín (Real Sociedad), Moleiro (Las Palmas) y Pablo Torre (Barça).

Delanteros: Jesús Rodríguez (Betis), Diego López (Valencia), Mateo Joseph (Leeds United), Roberto (Espanyol), Moro (Valladolid) y Yeremay (Deportivo).