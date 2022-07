Overbooking en la delantera del FC Barcelona

El pasado 20 de noviembre, Xavi Hernández debutó como entrenador del Barcelona con una agónica victoria ante el Espanyol. En su primera alineación como técnico culé, su tridente ofensivo estaba compuesto por Gavi, Memphis e Ilias. Un ataque de circunstancias que ahora suena casi ridículo contemplando el arsenal que tendrá a sus disposición esta temporada. Mateu Alemany se está multiplicando en este mercado de fichajes y, apoyado en las famosas palancas puestas en marcha por Joan Laporta, ha confeccionado un ataque temible. Tanto, que difícilmente caben todos…

Salvo algunos devaneos en la época de Ronald Koeman, el Barcelona hace mucho tiempo que está aferrado al sistema táctico 4-3-3. O en su defecto, el más ofensivo 3-4-3. En cualquier caso, siempre organizado en ataque sobre un sistema de dos extremos y un delantero centro. Y ahora mismo dispone de siete jugadores, todo con estatus de titularidad en algún momento como culés, para tres posiciones.

De todos ellos, quien más papeletas tiene para salir es Memphis Depay. El holandés llegó libre el pasado verano y durante varios meses fue el mejor activo ofensivo del Barça, pero el aluvión de fichajes veraniegos dificulta sobremanera su continuidad. El buena cartel que tiene en el fútbol europeo y el interés mostrado por el Tottenham facilitan una salida que verían con buenos ojos en el Camp Nou, máxime con un jugador que no costó ni un euro y podría dejar en torno a 20 millones en las maltrechas arcas del club. Salga o no Memphis, todas las posiciones de ataque están dobladas con futbolistas que pueden sentirse titulares. Este es el resumen:

Extremo izquierdo: Ansu vs Ferran

En el último amistoso ante el Olot, una imagen muy poderosa atrapó la atención del aficionado culé: Ansu Fati con el brazalete capitán y el 10 a la espalda. Resonancias de Messi, palabras mayores. El canterano lleva dos años martirizado por las lesiones y sabes que ha llegado el momento de confirmarse como la estrella que siempre ha apuntado. Si encuentra esa ansiada continuidad, dejará sin hueco a Ferran Torres, fichado en el último mercado de invierno por 55 millones de euros. Demasiado dinero para calentar el banquillo.

Extremo derecho: Dembélé vs Raphina

El expediente X de Ousmane Dembélé, un culebrón de varios meses salpicado con toda clase de misterios y palabras gruesas, finalizó con una renovación corta hasta 2024. Casi al mismo tiempo que Laporta estrechaba la mano del indescifrable extremo francés, se anunciaba el fichaje del Raphinha procedente del Leeds United. Son perfiles diferentes, pero comparten posición. El brasileño es zurdo y tiende a irse hacia dentro. El francés es un extremo puro y le gusta ganar la línea de fondo para servir asistencias. Será difícil que ambos compartan titularidad salvo que alguno cambie su posición habitual.

Delantero centro: Lewandowski vs Aubameyang

El gran golpe de efecto del Barcelona en su agitado verano ha sido la contratación de Robert Lewandowski. Pese a que el polaco cumplirá 34 años dentro de un mes, a Laporta no le ha temblado la mano para invertir al menos 50 millones de euros en la contratación del vigente ganador del premio The Best. Un año menos tiene Pierre-Emerick Aubameyang, con el que ya compartió vestuario en el Borussia Dortmund. El africano llegó en enero y pronto se reveló como un acierto anotando goles con facilidad, incluido un doblete en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el banquillo parece su destino ante el fichaje de su amigo ‘Lewi’.