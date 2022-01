Novak Djokovic aterrizó en Melbourne el pasado 5 de enero con el objetivo de buscar su décimo título en el Open de Australia. Al no estar vacunado, el serbio pidió una exención médica que le permitiera disputar el torneo. Diez días después y apenas horas antes de que inicie el primer Grand Slam, Djokovic no tiene todas consigo de poder saltar a la pista a la espera de que el juicio de este domingo decida si ha de ser deportado. Para otros tenistas en situación similar, no hubo tantos miramientos y quedaron apartados sin posibilidad alguna de disputar el torneo en Melbourne.

El caso Novak Djokovic es el tema del que todos hablan en Melbourne. ¿Estará el número uno de la ATP en el Open de Australia? De momento, su nombre figura en el cuadro final del torneo a la espera de que se celebre el juicio definitivo en el que se decida si el serbio ha de ser deportado o puede continuar en Australia y participar así en el primer Grand Slam de la temporada. Otros tenistas, en cambio, no vivieron tanto suspense, directamente fueron rechazados y vieron desvanecerse sus posibilidades de disputar el Open de Australia.

Es el caso del joven tenista indio Aman Dahiya, de 17 años. El jugador recibió meses atrás la invitación del propio Open de Australia para disputar el torneo, sin embargo, se le negó finalmente la participación en el mismo al no estar vacunado. Su situación no responde a la decisión personal de Dahiya de no vacunarse, como sí ha hecho Djokovic, sino que en su país, en ese momento, no estaba permitida la vacunación a menores por lo que era imposible para él recibir la dosis.

Indian Jr. Aman Dahiya had to withdraw from Junior Australian Open cause he was denied exemption. He was not vaccinated cause India hadn’t started vaccination for kids below 18yrs https://t.co/ejdhNdikNg — Indian Tennis Daily (@IndTennisDaily) January 4, 2022

Su entrenador denunció públicamente la diferencia de trato que se estaba haciendo con Novak Djokovic y con su jugador. «Claramente nos dijeron por correo electrónico que no podemos ir, y la otra persona -en alusión al serbio- puede, yo creo, porque recibirán dinero de los medios, así como de los derechos de emisión y otros muchos lugares. Djokovic recaudará dinero en el Abierto de Australia y nosotros no», lamentó. Incluso reconoció que valoraron viajar a otros países donde Dahiya sí pudiera recibir la vacuna.

Vacunada… pero fuera del Open de Australia

Llamativo es también el caso de Natalia Vikhlyantseva, tenista rusa de 24 años y número 194 de la WTA, que directamente fue rechazada desde el primer momento. La jugadora sí está vacunada, pero con las dosis de Sputnik, vacuna que no es reconocida en Australia, por lo que no ha podido entrar en el país y se pierde así la primera cita importante del año.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021

«Desafortunadamente, no participaré en el Open de Australia de este año. Estoy muy contenta con el nivel de tenis que mostré en los últimos torneos y deseo jugar en Australia, pero Sputnik aún no está verificada», dijo la propia Vikhlyantseva.

En una situación similar a la de Djokovic, se encontraba la tenista Renata Voracova, de 38 años. Al igual que el serbio, la checa no está vacunada, en su caso por «motivos de salud», aunque asegura que quiere vacunarse más adelante. Ella también recibió una exención médica y pudo entrar en el país, incluso saltar a la pista para disputar un partido de dobles del Gippsland Trophy. Sin embargo, recibió la orden de ser deportada, tras su paso por el mismo hotel en el que había permanecido Novak Djokovic.

“Me alegro por él, que haya salido bien su juicio, pero yo me siento frustrada en mi caso, porque mis abogados y asesores que estaban allí no pidieron un juicio. Lo entiendo también, Novak pagó a sus abogados para eso. Creo que esa es la clave por la que yo no pude ir a juicio y él sí”, declaró después de que el serbio recibiera la razón en el primer juicio al que se le sometió el pasado lunes 10 de enero.