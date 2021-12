Osasuna y Barcelona se enfrentan este fin de semana en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga Santander. El partido se jugará el domingo 12 de diciembre, a partir de las 16:15 horas, en el estadio El Sadar. Consulta el canal de televisión para ver el Osasuna – Barcelona, en directo y online, y toda la información relativa a este partido de la Liga Santander.

Después de una semana complicada en la que el Barcelona ha dicho adiós a la Champions League y tendrá que conformarse con la Europa League, el equipo de Xavi Hernández intentará relamerse las heridas con un buen partido en Liga. El conjunto azulgrana visita el estadio de El Sadar para enfrentarse a Osasuna el domingo 12 de diciembre, a partir de las 16:15 horas -una hora menos en las Islas Canarias-.

El Barcelona afronta esta jornada 17 de la Liga Santander en la séptima posición de la tabla, con 23 puntos, alejado de la cabeza en 16 puntos y también fuera de los puestos de Europa – que marca el Rayo, con cuatro puntos más que los azulgranas, aunque los de Xavi tienen un partido menos-. Obligados, por tanto, a ganar para que el descalabro no sea mayor y porque una derrota supondría verse también superados en la tabla por Osasuna, situado ahora como décimo clasificado y con 21 puntos.

Duelo interesante entre Osasuna y Barcelona en El Sadar este sábado. Se enfrentan dos equipos que deben cambiar la tónica: los rojillos apenas han ganado un partido en casa como local, mientras que los azulgranas siguen teniendo como asignatura pendiente mejorar los registros como visitante, con una sola victoria en lo que va de campeonato lejos del Camp Nou.

Para dicho encuentro, Xavi Hernández no podrá contar con Jordi Alba ni Memphis Depay, ambos lesionados en el pasado partido ante el Bayern de Múnich. Los dos se unen a la amplia lista de lesionados azulgranas con Ansu Fati – con quien no se quieren arriesgar a una nueva recaída-, Braithwaite, Agüero, etc.

¿A qué hora se juega el Osasuna – Barcelona?

El Osasuna – Barcelona se disputa este domingo 12 de diciembre a partir de las 16:15 horas, en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga.

¿Dónde ver por TV y online el Osasuna – Barcelona?

El Osasuna – Barcelona se podrá ver por televisión a través del canal Movistar La Liga. Además, en OKDIARIO podrás seguir en directo y online con la narración en vivo del Osasuna – Barcelona el minuto a minuto, resultado y goles del encuentro de la Liga.

¿Dónde se juega el Osasuna – Barcelona?

En el estadio El Sadar (Pamplona).

¿Quién arbitra el Osasuna – Barcelona?

Martínez Munuera será el encargado de dirigir el Osasuna – Barcelona. Jesús Gil Manzano será el encargado del VAR.