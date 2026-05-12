Osasuna – Atlético de Madrid: Objetivo tercera plaza

Tres partidos le restan al Atlético de Madrid para acabar la temporada, tres partidos con un único objetivo: llegar con opciones de asaltar la tercera plaza de Liga en el último de ellos, ante el Villarreal. El cuadro colchonero llega a este punto de la temporada con un único objetivo claro en mente, recuperar crédito en Liga y no perder esa condición de tercer club, ahora mismo arrebatada por los amarillos. Por el camino del Atlético de Madrid, dos rivales, Osasuna este martes en la jornada intersemanal, y este domingo el Girona. En la última jornada: Villarreal-Atlético para decidirlo todo.

Estas son las cuentas con las que sueña el Atlético de Madrid en este punto de la temporada, con el sueño europeo nuevamente diluido y volviendo a una realidad, la del campeonato liguero, donde se habían dejado ir en las últimas fechas. El Villarreal ha sabido aprovechar su plena concentración en Liga para ganar terreno, con un +5 en las últimas cinco jornadas frente a los números de los colchoneros.

En estos momentos, el Villarreal suma 69 puntos por los 63 del Atlético de Madrid. Los rojiblancos necesitan al menos un pinchazo de los castellonenses en las dos próximas jornadas, ante Sevilla y Rayo Vallecano, para así llegar con aspiraciones al partido decisivo en la última jornada liguera, precisamente ante el Villarreal.

Osasuna se juega estar en Europa

Pero antes de nada, el Atlético de Madrid necesita sumar los puntos pertinentes, ya que un pinchazo podría dejar matemáticamente la tercera plaza al Villarreal. En frente tendrá este martes al Osasuna, un rival que aún se juega mucho en esta recta final de Liga, con aspiraciones reales de quedarse con alguna de las plazas que llevan este año a la Conference League.

Osasuna suma hasta la fecha 42 puntos y es décimo, mismos puntos que Rayo Vallecano y Valencia, undécimo y duodécimo. Tiene a dos puntos, con 44, a Athletic y Real Sociedad, noveno y octavo, respectivamente. Séptimo es el Getafe, con 45, preservando la plaza de Conference League. Con nueve puntos en juego y más de un duelo cruzado entre estos equipos, el baile de posiciones es factible.

Cabe destacar también que, Alavés y Levante, con 37 y 36 puntos y en puesto de descenso, tienen opciones matemáticas de alcanzar en la tabla a los rojillos, dejando unas últimas jornadas clasificatorias al rojo vivo, con todo en juego, tanto la gloria como el desastre.

El Atlético, herido

Más allá de la eliminación europea y la derrota en la final de Copa, la racha en Liga tampoco es la mejor para el Atlético de Madrid. El equipo está herido, tocado, se pudo ver ante el Celta de Vigo en el Metropolitano. Además, los del Cholo Simeone cuentan con un buen número de bajas que comprometen, más si cabe, competir al máximo nivel.

Giménez, Cardoso, Pablo Barrios, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano y Nico González están lesionados y son baja para el duelo ante el Osasuna. Simeone tendrá que hacer encaje de bolillos una jornada más, presentando lo que tiene disponible. Además, Álex Baena vio la quinta amarilla la pasada jornada, por lo que cumplirá ciclo y no estará disponible.