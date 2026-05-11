Indignación en el Atlético: el árbitro que les perjudicó en Londres pitará la final de la Champions

La UEFA ha decidido premiar a Daniel Siebert para la final de Champions del próximo 30 de mayo entre PSG y Arsenal en el Puskás Aréna. Una designación que no entienden en el Atlético después de haberse sentido perjudicados por él en la vuelta de semifinales en Londres después de una noche de mucha polémica que perjudicó a los de Simeone.

El dolor rojiblanco sigue latente. Aquellos dos penaltis que no señaló Siebert siguen hablándose una y otra vez en el Metropolitano. El más llamativo, el de Antoine Griezmann tras un pisotón de Calafiori que no pitó por una supuesta falta previa de Marc Pubill sobre Gabriel. También otro a Giuliano Simeone por un agarrón, también del italiano, que tampoco fue penalti por un supuesto fuera de juego.

Eso, sumado a las faltas de tiempo constantes del Arsenal en el tiempo de descuento, que frustraron del todo al Atlético, sumó para que Simeone acabase frustrado insultándole. Una actuación que en el Atlético no entendieron y que les costó su eliminación a las puertas de una final de Champions. Una semana más tarde, Daniel Siebert dirigirá la final de la Liga de Campeones. En el equipo arbitral, los españoles Carlos del Cerro y Guadalupe Porras serán soporte VAR y árbitra reserva, respectivamente.

El cuerpo lo completarán los alemanes Bastian Dankert, como VAR, y Robert Schröder como asistente, junto a Jan Seidel y Rafael Foltyn en las bandas, más el suizo Sandro Schärer como cuarto árbitro, según confirmó (Suiza) la Comisión de Árbitros de la UEFA este lunes. Será la primera final de una competición de clubes de la UEFA para Siebert, nacido en Berlín hace 42 años, e internacional desde 2015. Esta temporada ha dirigido nueve encuentros de la Liga de Campeones.

También dirigió anteriormente el Tottenham-Atlético (3-2), de vuelta de los octavos de final, y el Athletic Club-PSG (0-0), de la sexta jornada, en su única coincidencia con el equipo francés que defenderá el título ganado la temporada pasada. Siebert fue el árbitro de la vuelta de las semifinales de la Liga Europa 2025 entre el Manchester United y el Athletic Club (4-1) y dirigió dos duelos de Eurocopa 2024 y tres en la de 2020.