Final en Oporto. No hay más. No hay otra forma de explicar este partido para el Atlético de Madrid. Los hombres del Cholo Simeone se juegan el todo y la nada. Y lo que es más delicado, un triunfo no les asegura estar en los octavos de final de la Champions League porque los rojiblancos también juegan en San Siro. El Milan recibe a un Liverpool clasificado matemáticamente como primero de su grupo, por lo que una victoria de los rossoneri permitiría a los italianos avanzar de ronda, a menos que el Atleti gane por un gol más de diferencia de lo que lo hagan los italianos.

La fase de grupos de la Champions League llega a su fin y el Atlético se la juega en Portugal. Do Dragao acogerá un partido crucial para el cuadro colchonero, que necesita ganar sí o sí al Oporto, pero que también necesita que el Liverpool empate o gane al Milan en San Siro. La irregular trayectoria de los guerreros del Cholo Simeone les ha costado estar pendiendo de un hilo en un cuadro, todo hay que reconocerlo, es el más complicado de toda la competición.

Si ya es delicada la situación rojiblanca, peor es cuando el Cholo Simeone mira a su defensa y ve que está en cuadro. Con Felipe sancionado y Giménez y Savic lesionados, Mario Hermoso es el único central puro del que dispone el técnico argentino. De esta forma Kondogbia apunta a ser el compañero en una zaga en la que saldrá con cuatro componentes. Marcos Llorente y Renan Lodi actuarían como laterales en Oporto para tratar de devolver fortaleza a una línea que ha perdido contundencia este curso.

Por delante, ese arsenal de futbolistas de clase y calidad que no está terminando de encajar. Koke y Rodrigo de Paul ocuparían el doble pivote, dejando las bandas a Lemar y Correa para que tiren de ese fútbol de creatividad que atesoran en sus piernas. Como futbolistas más adelantados Griezmann y Luis Suárez tratarán de hacer esos tantos que necesita el Atlético para estar en los octavos. Si el francés y el uruguayo tienen que hacer los goles, Oblak tendrá que evitarlos en el arco colchonero.

Hasta el momento el Atleti sólo ha logrado una victoria en cinco partidos. Cayeron derrotados ante Liverpool, en los dos encuentros, y frente al Milan en el Metropolitano. En la primera jornada empataron 0-0 ante el Oporto y la victoria llegó en la siguiente fecha en Milán. Ahora tienen que conquistar la ciudad portuguesa, al igual que hicieron en 2013, cuando, ya a las órdenes del Cholo Simeone, vencieron 1-2 con los goles de Diego Godín y Arda Turan. Aquel día jugó Koke, que estará en Do Dragao luciendo el brazalete de capitán.

El Atlético necesita hacer la machada. No parece un milagro tan complicado como el del Barça, por ejemplo, pero sí que van a tener que depender de la suerte. Pero en estas situaciones, como se vio el año pasado con el audio filtrado de Koke, hacen que los de Simeone rindan mejor. Cuando todo se pone en contra, ahí es donde aflora la mejor versión de los colchoneros. Apelando a esa historia, y a la mítica frase de Luis Aragonés, aunque con una pequeña modificación -Ganar, ganar y rezar-, los rojiblancos se la juegan: pasar a octavos, ir a la Europa League como terceros o quedarse sin nada con una derrota en Oporto.

Delante estará un conjunto luso que arrancará la última jornada de la fase de grupos en la segunda plaza. A los hombres de Sergio Conceiçao les vale un empate, siempre y cuando el Liverpool o también empate frente al Milan en San Siro. El Oporto también puede ir a la Europa League o quedarse sin nada. Y es que son tan mínimos los márgenes en los que se están moviendo portugueses, italianos y Atlético, que todo puede cambiar en apenas un segundo.

Uribe y Marcado serán baja para Sergio Conceiçao, por lo que todo parece ser que el entrenador del Oporto saldrá con un 4-2-2. Costa defenderá la portería de los lusos y Joao Mario, Mbemba, Pepe y Zaidu estarán en la defensa. Oliveira, Ferreira, Otávio y Díaz ocuparán los puestos de la medular y Taremi y Evanilson apuntan a ser los futbolistas más adelantados frente al Atlético de Madrid.