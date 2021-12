Cinco victorias y un empate en los seis últimos partidos. La espectacular racha del Real Madrid en la Liga obliga al Atlético a no quitar el pie del acelerador si no quiere llegar al derbi de la próxima semana muy descolgado porque a día de hoy la diferencia entre los dos es de siete puntos, aunque es cierto que los blancos tienen un encuentro más. Por eso Simeone está obligado a buscar un equilibrio ante el Mallorca: debe dar descanso a varios titulares antes de la finalísima del martes en Portugal, pero no puede dejar de sumar de a tres.

La victoria del Madrid ante el Sevilla del pasado domingo le hizo daño al Atlético porque, sobre todo tras el 0-1, esperaban un resultado positivo de los andaluces en el Bernabéu. A estas alturas del campeonato todos tienen claro ya quién será el gran rival en la lucha por revalidar el título, y echando cuentas los rojiblancos esperan un favor de la Real Sociedad este sábado en el Reale Arena que reduzca la diferencia con los de Ancelotti.

Pero dos horas antes del Real Sociedad-Real Madrid el Atlético se enfrenta a un rival de la parte baja que acumula siete jornadas sin ganar y que visitará el Metropolitano obligado también por la necesidad. Será un partido extraño porque los rojiblancos no podrán evitar pensar en su choque del martes en Oporto donde no sólo se juegan su futuro en la Champions, sino también su supervivencia en Europa.

Simeone planea darle descanso a varios jugadores para tenerlos a punto el martes en Portugal. Lemar, Luis Suárez, Giménez y Carrasco tienen todos los números para comenzar el partido en el banquillo, pero puede que no sean los únicos porque el entrenador ha ensayado hoy con Lodi en el puesto de Hermoso e incluso podría caerse de la titularidad el capitán Koke en beneficio del mexicano Héctor Herrera o del francés Geoffrey Kondogbia. De hecho, uno de estos tres últimos saldrá del once inicial.

Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso o Lodi, De Paul, Kondogbia o Herrera o Koke (dos de los tres), Correa, Cunha y Griezmann. Ese será el once ante el Mallorca, por lo que se confirma, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado lunes, la primera titularidad del brasileño Matteus Cunha, cuyo rendimiento le ha hecho dar el salto de calidad que estaba esperando desde que fichó por el Atlético el pasado verano.