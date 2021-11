Matheus Cunha llama a la puerta de Simeone y lo hace cada vez con mayor insistencia. Ya hizo sonar el picaporte por primera vez en el campo del Levante, cuando se estrenó como goleador rojiblanco, pero ayer demostró en Cádiz de qué forma puede aprovechar al máximo un futbolista apenas 17 minutos de partido: el brasileño marcó un gol y dio una asistencia y reivindicó mayor protagonismo en el equipo. El sábado puede ser titular por primera vez en la temporada ante el Mallorca.

En la excelsa nómina de delanteros que maneja el Atlético Cunha parte como el último de la lista, pero en realidad es el único capaz de desempeñar el papel de Luis Suárez, por lo que poco a poco, una vez consumado el necesario periodo de aclimatación al equipo, debería ir adquiriendo más presencia en las alineaciones. Su paso hacia adelante, además, coincide con el peor momento de forma de la temporada de Suárez, que en los ocho últimos partidos oficiales sólo ha podido sumar un gol, ante el Valencia en el Luis Casanova.

¿Ha llegado el momento del relevo? Rotundamente no, porque el uruguayo sigue siendo insustituible, pero sí que es cierto que Cunha puede darle al Cholo una solución de la que hasta ahora ha carecido. Su gol en Cádiz, rompiendo al espacio, otorga al equipo una alternativa que ya no puede aportar Luis Suárez por su estado físico. Correa e incluso Griezmann han sido las soluciones por las que ha optado el entrenador para ocupar la punta de ataque cuando el pistolero no ha podido estar disponible, pero quizás haya llegado la hora de Cunha, por el que no hay que olvidar que el club pagó 30 millones de euros el pasado verano, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del Hertha de Berlín.

El próximo sábado, ante el Mallorca, puede tener por fin la oportunidad que tanto ha estado esperando y aparecer por primera vez en el once inicial. El choque ante los baleares se producirá sólo 72 horas antes de la final frente al Oporto en Do Dragao y es lógico suponer que Simeone, pese a su filosofía del partido a partido, quiera reservar a titulares como Luis Suárez para que lleguen frescos a Portugal. Será la ocasión para que el brasileño, que hasta ahora sólo ha dispuesto de 169 minutos en la Liga, repartidos en 10 jornadas, pueda demostrar definitivamente que está capacitado para dar el salto.