Oler como Rafa Nadal es posible si tienes este pastizal en tu cartera

Rafael Nadal es uno de los grandes deportistas de la historia y para muchos, el mejor español de todos los tiempos. Sin embargo, su ascendencia va mucho más allá del deporte y se puede decir que todo lo que toca lo convierte en oro, a nivel publicitario. Por ello, el lanzamiento de su fragancia, su propio perfume, apunta a ser un auténtico éxito de ventas a lo largo del tiempo, en un negocio que, como todo en Nadal, tiene muchos visos de funcionar.

La imagen de Nadal tanto dentro como fuera de las pistas es positiva, desplegando elegancia y ejemplaridad, algo que siempre ayuda a que las marcas confíen en él. En su última línea de fragancias, Rafa ha colaborado con la casa francesa de alta perfumería Henry Jacques, en un proyecto en el que también está inmersa la mujer del actual número dos del ranking ATP, Maria Francisca –Mery– Perelló. La inspiración de las colonias está hecha a la medida de la pareja, ya que según cuentan sus creadores, se basan en el lugar de nacimiento de ambos, Mallorca, y en el amor, en este caso consumado en el matrimonio que ambos enlazaron en 2019.

La línea consta de tres perfumes, dos de ellos, el nº1 y el nº2 –no están basados en el tenis y el ranking, por si había dudas– con el nombre de Nadal, y otro con el de su esposa, Mery Perelló. Los dos padres del pequeño Rafael Nadal Perelló ya tienen su línea de perfumes, así como un negocio común, lo que asienta más si cabe un matrimonio ejemplar a vista de la opinión pública.

Como no podía ser de otra manera, Rafa Nadal confesó que en muchas ocasiones utiliza su propio perfume, creado por tanto también para uso personal y con el incentivo de venta de poder oler como el campeón de 22 títulos de Grand Slam y multitud de títulos ATP. «He hecho deporte prácticamente cada día de mi vida, y después de ducharme necesito perfume para recuperarme, para sentirme limpio y fresco. Si me ducho y no lo tengo conmigo, siento que me falta algo», contaba, en declaraciones recogidas por la revista Vogue.

Así son los perfumes de Nadal

De los perfumes de Nadal, el más representativo es el primero, el Nº1, en el que se mezclan notas florales, de limón y amaderado. El perfume Nadal Nº2, por su parte, es una fragancia más intimista y pesada con jazmín, bergamota, almizcle y sándalo. Por último, la fragancia de Mery Perelló, que completa la colección y va dirigida, claro, a las mujeres, es una fragancia muy natural que se describe como un viaje a Mallorca, el hogar de la pareja, así como una oda al amor.

Para comprar los perfumes se pude buscar en las boutiques más exclusivas del planeta, como manda el producto, así como también en las tiendas de Henry Jacques, la casa francesa de alta perfumería que ha posibilitado que aquellos que quieran y puedan permitírselo, pasen a lucir la fragancia de todo una leyenda del deporte y del tenis.