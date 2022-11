Rafa Nadal sigue disfrutando de sus primeros meses como flamante padrazo después del nacimiento de su primer hijo junto a Mery Perelló. Si hace unas semanas veíamos lo bien que se desenvolvía dando su primer paseo con el pequeño, ahora ha querido afrontar la parte más negativa de los meses de embarazo: los problemas que tuvo su esposa y que le hicieron visitar el hospital.

El tenista está estos días haciendo las Américas que le llevará por Argentina primero y Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México después. Durante su primera parada ha realizado una rueda de prensa en Buenos Aires, donde se ha dado un baño de multitudes: «Estoy muy feliz de estar aquí después de varios años y con la ilusión de poder compartir estos días con el público argentino, que es muy entendido en el deporte y muy apasionado. Siempre me han tratado de la mejor manera posible», ha dicho en su presentación, en la que estuvo acompañado por el tenista noruego Casper Ruud, formado en la academia Rafa Nadal y una de las grandes promesas del tenis. Ambos han disputado un partido de exhibición en un lugar mágico, frente a las Cataratas del Iguazú, consideradas como una de las siete maravillas del mundo.

Aunque la conferencia de prensa ha estado centrada en el terreno deportivo, también ha habido hueco para alguna que otra pregunta de índole personal. Al campeón español se le ha preguntado por cómo va a encajar su paternidad con su carrera deportiva, algo que no preocupa nada a Rafa Nadal: «Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023… Hay que adaptarse», ha dicho con la naturalidad que le caracteriza.

Rafa Nadal no esconde que ha vivido momentos complicados durante la gestación del bebé: «He pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos meses. Estoy con ganas de trabajar y ponerme en forma», reconoce.

Hay algo que ha cambiado radicalmente con el nacimiento de su primer hijo y es que le cuesta un mundo abandonar su hogar para tener que jugar a lo largo y ancho del mundo. Nadal se sincera como nunca: «Siempre ha sido duro irme de casa para jugar, sinceramente, pero ahora con mi hijo más aún». Afortunadamente, en el momento que nos ha tocado vivir, la distancia se siente menos gracias a la tecnología: «Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera. Se hace menos duro», cuenta.

Sea como fuere, está llevando esta nueva etapa con la mayor de la felicidad, pese a que su descanso se haya visto alterado: «Estás más cansado, duermes un poquito menos, tienes una preocupación nueva en tu vida, diferente a todo lo que había vivido hasta ahora. No soy ni más ni menos que cualquier otro padre. Lo vivo con mucha felicidad», finaliza.