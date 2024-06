La oferta a la desesperada de Hollywood a Gareth Bale: «Le dejaremos jugar al golf todo lo que quiera»

Gareth Bale lleva algo más de un año retirado del fútbol, pero todavía sigue teniendo muchas novias dentro de este deporte. El Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney quiere sacar de su retiro dorado a la leyenda del fútbol galés. El club acaba de ascender a la League One (Tercera Inglesa) y quiere dar un golpe encima de la mesa con el fichaje del ex delantero de Real Madrid y Tottenham: «Le dejaremos jugar al golf cuando quiera».

Los copropietarios del Wrexham ya intentaron su fichaje hace poco menos de un mes y les dieron calabazas, pero McElhenney insistió en que «la oferta todavía está sobre la mesa». Los actores no se rinden y mantienen vivo el sueño de ver a Gareth Bale vistiendo la camiseta del club galés, a pesar de que el futbolista a día de hoy no tiene intención alguna de volver a vestirse de corto.

El ex internacional galés, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de su país, está disfrutando de su retirada y no parece que tenga intención de regresar a los terrenos de juego. No obstante, McElhenney no se rinde y le mandó un mensaje: «No voy a pasar cuatro horas tratando de convencerte de que dejes el retiro para una última temporada mágica, pero parece que la conversación ahora es diferente».

«¡Bale todavía está técnicamente disponible! Hice la apelación el año pasado y simplemente le diré a Gareth que la oferta todavía está sobre la mesa. Le dejaremos jugar al golf cuando quiera. Mientras venga a entrenar… ya luego pensaremos en cómo incorporarlo al equipo», agregó el actor estadounidense durante una entrevista en The Athletic.

Bale ya dio calabazas al Wrexham

Esta no es la primera vez que los copropietarios del Wrexham intentan hacerse con los servicios del ex jugador galés. Hace un mes ya le trasladaron una propuesta al atacante, que le ha vendido su casa de Madrid a Kylian Mbappé, pero este «ya no quiere jugar al fútbol». Así de rotundo se mostró su agente Jonathan Barnett en su día cuando le preguntaron por el posible regreso de Bale de su retiro.

«Se siente halagado por las ofertas, pero no son reales», comenzó diciendo el conocido agente, para luego recalcar que Bale «está teniendo una gran vida en este momento y bien merecido, ha sido el mejor futbolista británico, probablemente alguna vez. Está con su familia, que es lo más importante. Pasa mucho tiempo con sus hijos y eso es lo que quiere hacer».

«Ahora está teniendo un merecido descanso», señaló Barnett. En referencia a la propuesta del Wrexham, el representante de Bale reconoció que «Ellos (Reynolds y McElhenney) en realidad no me han llamado, es posible que hayan hablado con Gareth, pero Gareth ya no quiere jugar al fútbol. Ha tenido una gran carrera y lo ha disfrutado, pero ahora está teniendo una gran vida».

«Había estado debatiéndolo durante mucho tiempo y, para él, era el momento adecuado», dijo Barnett en referencia a su temprana retirada. «Ha logrado todo lo que quería lograr. Ha jugado para Gales al más alto nivel, la Copa del Mundo, que es lo que realmente quería hacer», afirmó.

«Creo que sabía que su cuerpo ya no estaba realmente a la altura. Había tenido un momento difícil con su cuerpo en los últimos años y ahora es una persona diferente», terminó explicando Barnett. Estas declaraciones de su agente dejan claro que el regreso de Gareth Bale es bastante improbable y por más que lo intenten, el sueño de los copropietarios del Wrexham de verle con la elástica de su club es misión imposible.