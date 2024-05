El polémico ranking de Bale sobre el mejor jugador de la historia: «Sorry Cristiano»

Gareth Bale ha hecho su particular ranking de mejores jugadores de la historia y no ha sido nada humilde. El ex futbolista galés se pone como el mejor futbolista, por delante de otros como Messi, Modric, Kroos y también Cristiano Ronaldo, tantos años compañeros en el Real Madrid.

En uno de esos juegos digitales que hay en las redes sociales, Gareth Bale hizo su particular ranking de futbolistas en una especie de eliminatorias que arrancaban en lo que sería una ronda de cuartos. Se enfrentaban un futbolista con otro y se iban eliminando hasta sacar al mejor del mundo que fue… él.

Por ejemplo, entre Benzema y Zidane, Gale elige a Karim. Entre Buffon y él, a él. Entre Cristiano Ronaldo y Gerrard, al portugués. Entre Leo Messi y Kaká, al argentino. Entre Xavi Hernández y Gerard Piqué, al ya ex entrenador del Barcelona. Así, entre Sergio Ramos e Iker Casillas, eligió al andaluz, mientras que entre Luka Modric y Andrés Iniesta, al croata. Por último, entre Toni Kroos y Robert Lewandowski optó por el jugador del Real Madrid.

En la siguiente ronda, entre él y Benzema, Gareth elige a él, mientras que entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo opta por el que fue su compañero. Además, entre Sergio Ramos y Xavi elige también a su ex compañero, mientras que entre Kroos y Modric le cuesta elegir mucho, aunque se decanta por Modric.

Además, cuando llega al duelo enter Cristiano y él, le manda un mensaje a Ronaldo: «Sorry Cristiano». Lo hace porque él se pone por delante del portugués, al igual que pone a Modric por delante de Sergio Ramos. Así, esta final entre los mejores jugadores entre Gareth Bale y Luka Modric, para el propio Gareth Bale gana… ¡Gareth Bale!

La final de la Champions para Gareth Bale

Sobre la final que juega este sábado el Real Madrid, Gareth Bale ha asegurado que vivirá este partido como un aficionado más del conjunto blanco, que va en busca de su decimoquinta Champions League. El galés, autor de dos goles en la recordada final de Kiev contra el Liverpool en 2018 y del 2-1 en el derbi de Lisboa contra el Atlético de Madrid en 2014, ha hablado de la relajación que le supone no formar parte de los 22 protagonistas que lucharán por levantar la Copa de Europa y por primera vez disfrutarla desde otro plano.

«Será agradable no llegar con toda esa presión y expectativas. Es algo a lo que realmente no estoy acostumbrado. Disfrutaré de la ocasión sin estar metido en esa olla a presión», explicó el de Cardiff, que con 33 años decidió retirarse después del Mundial de Qatar de 2022, el último servicio con su selección.

«Obviamente, significa mucho para el club y para la afición. Es la competición más valorada y el foco principal cada año. Pero el hecho de que sigan haciéndolo, incluso cuando parecen deprimidos… siempre parece que encuentren una manera de volver y ganarla. Ese aura hace que los equipos tengan miedo de jugar contra el Real Madrid y eso es algo muy importante», apuntó Bale, que no se perderá otra cita con la historia de los de Carlo Ancelotti en la final contra el Borussia Dortmund.