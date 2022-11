Oblak entra en la historia ante el Espanyol

Inaugurado en septiembre de 2017 ante el Málaga (1-0, gol de Griezmann), el nuevo estadio Metropolitano se mantuvo firme durante casi toda su primera temporada de existencia hasta que, en la 36ª jornada, el Espanyol se convirtió en el primer equipo de la Liga en vulnerarlo. El domingo regresan a Madrid los catalanes en un partido especialmente señalado para el portero esloveno Jan Oblak, que con 278 alineaciones superará a Godín en número de encuentros de Liga y se convertirá en el extranjero que más choques ha disputado en el Campeonato doméstico con la camiseta rojiblanca.

A Oblak, eso sí, le quedarán todavía 19 partidos para igualar y 20 para superar a Diego Godín, que sumando todas las competiciones llegó a disputar un total de 389 encuentros. El uruguayo es el décimo jugador en número de alineaciones y el primer extranjero. Por delante tiene a Koke, Adelardo, Tomás, Collar, Aguilera, Calleja, Arteche, Gabi y Fernando Torres. El meta esloveno, que en el campo del Oporto superó a Luis Aragonés, aparece ya con 389 presencias.

Lo malo para Jan es que el compromiso del domingo no es precisamente el más idóneo para descorchar una botella de champán, ya que el equipo llega en plena crisis, tras su eliminación europea. La Liga es ya el único clavo que queda al que agarrarse, y de ahí la extrema importancia de no ceder más puntos, ya que la diferencia con el Real Madrid es ya de nueve tras la última y vergonzosa derrota en el campo del Cádiz. Espanyol y Mallorca son los dos rivales que quedan antes del parón por el Mundial y los seis puntos son innegociables.

Simeone no podrá contar con Saúl, sancionado por acumulación de amonestaciones, pero por fin recupera a Marcos Llorente, al que ha echado muchísimo de menos en este último mes en el que todo se le ha ido al traste. Cuando el internacional español se lesionó en el campo del Leverkusen el equipo seguía vivo en Liga y Champions. El domingo regresa con la temporada hecha añicos.

Llorente volverá al centro del campo, y el que recuperará también plaza, pero en el banquillo, será Joao Félix. El Cholo no quedó nada satisfecho con su actuación en Do Dragao y ha ensayado con el menino fuera del once titular ya que la delantera la han formado en estos días Griezmann y Álvaro Morata. Así, el equipo previsto, salvo sorpresa, será el formado por Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo, Llorente, Kondogbia, De Paul, Carrasco, Griezmann y Morata.