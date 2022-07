Georgina Rodríguez no atraviesa su mejor momento. Desde que perdió a uno de sus mellizos en el parto no ha sido sencillo salir adelante para ella ni para Cristiano Ronaldo. Ambos se han refugiado en sus amigos y su familia para ir superando el peor momento de sus vidas, y poco a poco parece que lo van consiguiendo. Pero no ayudan líos como el que protagoniza ahora Merche Romero, ex novia del futbolista del Manchester United.

Y es que hace unos días Elma Aveiro, hermana del luso, pidió expresamente a su ex cuñada que presentara el Madeira Fashion Designers, un evento de moda organizado por ella. La hermana de CR7 quiso que Merche Romero fuera la imagen y la madrina de la gala porque mantiene una estrecha relación con ella, considerándola una íntima amiga. Sin embargo, todo esto no debe haber sentado muy bien en la familia Ronaldo Rodríguez.

Para más inri, la propia Merche aceptó entrar en Sálvame para hablar de todo lo sucedido, algo que todavía debe haber gustado menos a Cristiano y Georgina, sobre todo por las palabras de la ex del portugués. «Elma siempre me dijo que me quería mucho y que como presentadora me admiraba bastante. Cuando me llamó para presentar el evento, me dijo que era por esa razón», dice.

Sobre su relación con Cristiano comentaba que «tras 15 años la cosa tendría que estar en el pasado. ¿Georgina? Veo a la pareja bien, les veo felices». Lo peor llegó al final de su aparición en televisión. Merche tenía entendido por la organización que Cristiano Ronaldo iba a asistir al evento, pero finalmente no lo hizo y lo achaca a que «puede haber parte de celos», acusando a Georgina de no dejar ir a Cristiano para que no se encontraría con su ex. «Yo si mi hermano no va, yo lo hubiera extrañado. Pero, claro, cada familia con sus historias. Cosas dentro de la familia hay siempre. Cuando hay una novia, cuando hay alguien externe, hay siempre algunos rollos», finalizó.