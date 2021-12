La Copa Davis de Piqué vuelve a ser criticada. Una de las figuras de la historia reciente del torneo, el ex capitán croata Nikola Pilic, considera de forma muy negativa el cambio de formato impulsado por el futbolista del Barcelona y su empresa Kosmos Tennis, hasta el punto de hablar de «desastre» para referirse a una Davis que abandona Madrid para enrolarse en un nuevo proyecto de cara a 2022.

Pilic, famoso tenista de la década de los 70, criticó duramente a Piqué en palabras recogidas por Sportske. «Me parecía bien hacer algún cambio después de 130 años con el mismo formato, así como buscar algo que atrajera a los mejores, pero lo que ha hecho ese futbolista y la gente de su entorno, comprando la competición con dinero, es un desastre», espetó.

Las críticas de Pilic vienen dadas por la pérdida de la esencia de la Copa Davis. «¿Dónde está el famoso ambiente de este evento? Tuvieron suerte de que España fuera campeona hace dos años, pero se ha visto que si no es así, el pabellón no se llena y el ambiente es frío. Esto no vale la pena y encima ahora dicen que se van a Abu Dhabi y luego a América, a montar un show que nada tiene que ver con esta competición centenaria», criticó el que fuera capitán de la Croacia campeona en 2005.

Más críticos con la Davis de Piqué

Estos comentarios se suman a los del australiano Lleyton Hewitt, opositor al proyecto de Piqué y Kosmos o de Alexander Zverev, quien ha renunciado a las dos ediciones celebradas con Madrid como sede central, alegando que «no se puede arruinar la historia del tenis por dinero». «Eso es algo que me entristece. Quiero ganar la Copa Davis, pero quiero ganar la Copa Davis de toda la vida, y no un torneo que ha sido acordado por una persona ajena al tenis», explicó entonces Sascha.

Fernando Verdasco, director de las finales de la Copa Davis en 2021, salió al paso de la opinión de Zverev en una entrevista con OKDIARIO, previa al comienzo del torneo en su última edición. «dice «quiero ganar la Copa Davis real». Al final la Copa Davis real tenías que haber sido diez años mayor o tener 38 años como yo, no 23 o 24 y hubieras jugado. Las cosas evolucionan», afirmó el tenista madrileño.