Hace aproximadamente un año salió a la luz que la ex novia de Tiger Woods, Erica Herman, estaba tomando acciones legales por la orden de mordaza que firmó durante su relación de seis años. Rachel Uchitel, con quien se conoció que la leyenda del golf tuvo una aventura en 2009, admitió que se arrepintió de haber firmado un acuerdo similar y ahora va más allá, reconociendo que aquello le va a perseguir «hasta la tumba».

Después de ser revelada como una de las mujeres con las que el gran golfista era infiel, Rachel Uchitel se convirtió en una sensación de la noche a la mañana hace 15 años cuando se destapó su escandaloso romance. Su nombre dio mucho que hablar y pasó de ser anónima a una conocida celebrity en Estados Unidos. El romance de Uchitel con Tiger sacudió el mundo del deporte en 2009 y provocó el final de su matrimonio con la modelo sueca Elin Nordegren. Pero con Woods dando el primer golpe en el Masters de Augusta National esta semana, Uchitel, de 49 años, reflexiona sobre cómo el episodio afectó su vida personal en los años siguientes.

«Cuando estás en un tema de conversación tan grande del que todo el mundo quiere hablar, te persigue hasta la tumba», dijo Rachel Uchitel al Daily Mail en una nueva entrevista. Con el matrimonio de Tiger Woods en ruinas, ella cuenta que su propia vida personal se vio afectada y la llevó a tener problemas de «confianza» que la han acompañado en los años posteriores.

«Ha afectado mis relaciones. Tengo un mundo muy pequeño, lo mantengo así. Realmente no confío en mucha gente porque lo que he pasado es algo que mucha gente no puede entender», añade una Rachel Uchitel cuya vida no ha sido sencilla. Su padre murió de una sobredosis de drogas en 1990 y su prometido James O’Grady falleció en los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York.

El drama de Rachel Uchitel

«Perdí a mi padre cuando era joven de una manera trágica. Perdí a mi prometido al ser asesinado por terroristas el 11 de septiembre y estuve en uno de los escándalos sexuales más grandes de todos los tiempos», cuenta Rachel al citado medio. «No hay nada ordinario en mí, así que tengo que salir con hombres extraordinarios. Y realmente no he encontrado eso», añade sobre su vida sentimental.

Rachel Uchitel conoció a Tiger Woods en 2008 a través de un amigo en común, el jugador retirado de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter. «Sabía que estaba engañando a su esposa desde la primera vez que lo conocí, mucho antes de que nos juntáramos», le dijo al Times. Sin embargo, ella pensó que su relación iba a ser diferente. Después de que Nordegren se enteró de la infidelidad de Tiger Woods, la vida personal del golfista profesional se desmoronó. Pero a pesar de pensar que su unión era diferente, el mundo de Rachel Uchitel también se vino abajo.

Rachel reveló previamente que negoció un pago de 5 millones de dólares y una promesa de un millón de dólares anuales durante tres años a cambios de firmar el NDA, pero la cifra fue sustancialmente menor debido a los impuestos y tarifas, y no esconde que después se arrepintií de haber tomado la decisión de aceptar el dinero.