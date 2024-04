Tiger Woods recurre a la abstinencia sexual para intentar ganar en Augusta

Tiger Woods quiere volver a reinar en el Masters de Augusta que arranca la próxima semana. Para ello, el ganador de 15 majors está llevando a cabo una preparación que pasa por no tener sexo antes de la disputa del torneo. Según ha desvelado un amigo del golfista estadounidense, que aún no ha hecho oficial su presencia en el Masters, ha renunciado a tener sexo para prepararse como es debido, porque «no quiere que nada le quite la concentración».

Tiger no gana en Augusta desde 2019, cuando se puso su quinta chaqueta verde, y sueña con volver a hacerlo por sexta vez. No quiere que nada le distraiga de preparar el primer major de la temporada y por eso ha tomado la medida de renunciar al sexo. No obstante, Woods se encuentra soltero actualmente ya que su última relación conocida fue con Erica Herman y terminó en 2023.

La relación no acabó muy bien ya que ella demandó al estadounidense por 30 millones de dólares intentando salirse del acuerdo de confidencialidad que había firmado, pero abandonó el caso en noviembre del año pasado. Según el amigo del golfista, Tiger no tiene pareja actualmente y está centrado en el golf y en recuperar su mejor nivel con la esperanza de ponerse de nuevo la chaqueta verde en Augusta.

Un amigo de Woods habló con The New York Post y aseguró que el seis veces campeón del Masters de Augusta «está concentrado. Está trabajando muy duro en el gimnasio. Está comiendo bien. Incluso ha eliminado el sexo. Eso lo hace ahora cuando se está preparando: nada de sexo hasta que termine el torneo. No quiere que nada le quite la concentración».

Tiger está muy centrado en su preparación y en llegar bien, aunque ganarlo se antoja muy complicado ya que lleva varios meses sin competir en un torneo oficial. Su última aparición fue durante el Genesis Open en Los Angeles a mediados de febrero, pero se tuvo que retirar antes de tiempo por un proceso febril. Después de ese torneo, el ganador de 15 majors no ha vuelto a aparecer de forma oficial desde entonces.

Tiger reaparecerá en Augusta

Aunque todavía no está confirmado de manera oficial, todo apunta a que Tiger Woods reaparecerá en el major de Augusta después de casi dos meses sin competir oficialmente. El mejor golfista de la historia ganó su sexta chaqueta verde en 2019 y sueña con un gran resultado en la presente edición tras su retirada el año pasado por culpa de una lesión. La victoria se antoja complicada debido al tiempo que lleva inactivo, pero quedar entre los 25 primeros podría ser un gran logro para el estadounidense.

Desde que ganara en 2019, en las tres siguientes ediciones que disputó (la de 2021 no participó) quedó el 38, el 47 y en la última se retiró por lesión. Es por eso que Woods quiere prepararse muy bien su participación de este año, no quiere que nada le quite la concentración y está centrado única y exclusivamente en su preparación. Jon Rahm defenderá el título logrado el año pasado, por lo que el español será uno de los rivales a batir.