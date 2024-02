Tiger Woods presenta su nueva marca de ropa tras 27 años con Nike

Tiger Woods sigue siendo el golfista más importante del mundo. Pese a haber reducido drásticamente su participación en el PGA Tour, la expectación que despierta el norteamericano es total. Hace varias semanas, el ganador de 15 ‘Majors’ anunciaba su ruptura con Nike tras 27 años de relación. Este martes anunció la creación de Sun Day Red, su nueva marca de ropa.

«Sun Day Red encarnará un amor por jugar y competir y estaremos para la gente que comparte esos valores, sea en el campo de golf o en la vida», aseguró Tiger Woods en un comunicado. La fecha de lanzamiento de la marca será el 1 de mayo. El logo de Sun Day Red es un tigre con 15 rayas, una por cada una de las 15 victorias de Woods en los ‘major’.

Tiger Woods anunció a comienzos de enero el fin de su relación comercial con Nike tras 27 años de asociación a través de un escueto mensaje en las redes sociales en el que apuntó a un «nuevo capítulo» en el futuro. «Hace 27 años tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más icónicas del mundo», señaló Woods en un mensaje en el que agradeció personalmente a Phil Knight, el fundador de Nike, «su pasión y visión» que hizo posible la relación.

Por su parte, la marca de equipamiento deportivo, que empezó a patrocinar al golfista cuando este tenía 20 años, agradeció en su cuenta de Instagram la aportación realizada por el deportista a la empresa. «Tiger, desafiaste tu competencia, estereotipos, convenciones y las formas de pensar anticuadas. Desafiaste toda la institución del golf. Nos desafiaste. Y sobre todo, a ti mismo. Y por ese reto, estamos agradecidos», señaló Nike.

It started with a passion. The passion of competing. Of competing against ourselves. The field. The course. Life. Out of that passion, @SunDayRed rises.



Start your journey with us: https://t.co/MOv7rk5dYT pic.twitter.com/3aQWBHhIci

— Tiger Woods (@TigerWoods) February 13, 2024