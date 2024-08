Las novedades arbitrales en España: cambio extra, ‘penaltitos’, protección al colegiado…

El Comité Técnico de Árbitros ha emitido este martes una nueva circular, como siempre hace antes del inicio de cada temporada, para mostrar los cambios arbitrales en la Liga a partir del 15 de agosto. Un amplio resumen sobre las acciones de fuera de juego, manos, penaltis, protestas a los colegiados o el VAR.

El CTA ha informado que en las competiciones de Primera y Segunda División de la presente temporada, ha sido aprobada la sustitución adicional permanente en caso de conmoción cerebral, sujeta al protocolo incluido en las reglas de juego. Durante el partido, podrán realizar ejercicios de calentamiento en la banda de banquillos un máximo de cinco jugadores por equipo, acompañados por el preparador físico, y no tres como anteriormente. Cada equipo lo realizará en la mitad de la banda en la que esté ubicado su banquillo. Esta modificación ha sido incluida en todas las competiciones de ámbito nacional

Las reglas de juego, informa el CTA, mantienen la interpretación en relación con la habilitación o no de un jugador atacante en posición de fuera de juego cuando el balón es tocado previamente por un jugador defensor.

«¿Qué se entiende con ‘jugar voluntariamente el balón’ (excluida la mano voluntaria)? Que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y, a saber pasar a un compañero, recuperar la posesión o despejar ya sea con el pie o de cabeza. El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la voluntariedad de la acción», informa el CTA.

«Los siguientes criterios se deben emplear, como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y por consiguiente, la acción es «voluntaria»: el balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente, el balón no se mueve a gran velocidad, se puede prever la trayectoria del balón, el jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control, es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está y en el aire», valora el Comité Técnico de Árbitros.

«En dos supuestos no es fuera de juego: Si el defensor decide ir a jugar el balón (acción), si tiene tiempo y opciones para jugarlo y lo hace de una forma controlada y no forzada. Una mala acción técnica del defensor cuando tiene control de su cuerpo y tiempo para jugar el balón no invalida el juego voluntario/deliberado y, por tanto, habilita la posición del atacante», señalan los colegiados de Primera.

«Un rebote, un desvío o una salvada sí es infracción. Si el defensor se encuentra el balón de manera inesperada, si se ve sorprendido por la llegada del balón y su gesto es una mera reacción instintiva de intentar jugarlo, si no tiene opciones ni tiempo, el balón viene jugado por última vez desde una corta distancia, con velocidad, sin tiempo para realizar un control del cuerpo y de la situación. Tampoco es juego deliberado cuando el defensor toca el balón de manera forzada, teniendo que extender sus extremidades para alcanzar el balón, con poco control sobre la acción.

Interceptar un disparo a portería (salvada)», explican los árbitros.

«A pesar de haberse valorado positivamente el notable incremento en el tiempo añadido efectuado en las últimas dos temporadas por parte de los árbitros, se ha insistido en que sigan actuando en la misma línea. Desde el CTA solicitamos la colaboración de jugadores y entrenadores para conseguir este objetivo, puesto que son los que realmente tienen la capacidad de influir sobre ello», comunica el CTA.

El caso de las manos para el CTA

Sí se considerará infracción en los siguientes casos:

Mano voluntaria: cuando un jugador toca el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón.

Mano en posición antinatural: jugador que ocupa con su brazo/mano un espacio mayor, corriendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que nano o brazo están claramente despegados y alejados del cuerpo y mano o brazo están claramente despegados por encima del hombro.

Mano inmediata a gol, incluso si es accidental: el jugador que logra el tanto marca gol directamente con la mano o el brazo, incluso si es de manera accidental o marca gol inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental.

No se considerará infracción en los siguientes casos:

Mano en posición natural

Manos pegadas/próximas al cuerpo: si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio.

Manos apoyadas o hacia el apoyo: si la mano está apoyada o camino del apoyo. Mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio. Si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical.

Mano tras balón jugado por el propio jugador: si el jugador juega deliberadamente el balón y éste golpea su propia mano/brazo.

Mano procedente de un despeje de un compañero de equipo: si el balón proviene directamente del despeje del compañero y el balón llega inesperadamente a otro defensor, impactándole en la mano o brazo.

Gol tras mano accidental e inmediata de un compañero: si el jugador marca gol inmediatamente después de que el balón le toque de manera accidental en la mano o el brazo a un compañero.

Gol tras mano accidental no inmediata: el jugador que logra el tanto después de que el balón le toque en la mano o el brazo de manera accidental, pero la acción no es inmediata porque se produce una conducción de balón durante una cierta distancia, un regate a un adversario, etc.

«En cuanto a la sanción disciplinaria a aplicar en las jugadas de manos sancionables, se mantiene el cambio llevado a cabo la temporada pasada en la valoración de las manos que bloquean un remate a portería. Hasta aquel momento todas ellas eran sancionadas con tarjeta amarilla salvo que evitaran una ocasión manifiesta de gol que se castigaban con tarjeta roja. A partir de la temporada pasada se entiende que, las primeras, no tienen por qué considerarse como un ataque prometedor por lo que los árbitros se abstendrán de amonestar en esta clase de acciones. Por otro lado, aquellas manos punibles no voluntarias que sean sancionadas como penalti reducirán su sanción disciplinaria un grado, siguiendo el principio utilizado para aquellas infracciones dentro del área en las que se valora como atenuante la posibilidad de disputa de balón con un contrario», explica el CTA.

Penaltis

«En línea con las temporadas anteriores hemos seguido insistiendo a los árbitros en no sancionar ‘pequeños contactos’, sino que la sanción de un penalti debe corresponder a una acción clara y significativa de infracción por parte de un defensor, con una correlación entre la causa y el efecto, con la suficiente intensidad que justifique la sanción. Del mismo modo, la instrucción dada a los árbitros VAR es que, en el caso de contactos leves, no intervengan para recomendar al árbitro su sanción, y sí para cancelar penaltis que hayan sido erróneamente sancionados en el terreno de juego», señala el CTA en su circular.

Respeto a las decisiones arbitrales

«Siguiendo el ejemplo de FIFA y UEFA para mejorar la imagen de fair play en sus competiciones, los árbitros españoles van a ofrecer, en situaciones importantes, una breve explicación a los capitanes que aclaren la decisión tomada en el terreno de juego o el progreso del chequeo que está realizando el VAR en relación a esa acción. Esta interacción debe llevarse a cabo desde el respeto mutuo. Si este principio se quebrantase, el árbitro tomará las correspondientes decisiones disciplinarias. El resto de jugadores no pueden aproximarse a ningún miembro del equipo arbitral mostrando disconformidad con cualquiera de las decisiones tomadas. En caso de incumplimiento, serán amonestados», comunica el CTA.

«Por otro lado, durante la temporada anterior se han identificado algunos comportamientos en las áreas técnicas que se deben reconducir de forma inmediata al dañar la imagen del fútbol y de la competición. Asimismo, en el área de revisión de jugadas tras recomendación del VAR se han producido episodios de acoso al árbitro para mediatizarle en la toma de decisiones. Por ello, este Comité Técnico de Árbitros ha recordado y dictado instrucciones claras a los árbitros sobre la necesidad de realizar un control eficiente de las áreas técnicas y de revisión, sancionando disciplinariamente a aquellos que protesten las decisiones arbitrales, hagan gestos ostensibles de desaprobación o penetren dentro del área de revisión durante el chequeo de la acción», afirma con contundencia el CTA.