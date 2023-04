Novak Djokovic se pierde el Mutua Madrid Open

Novak Djokovic no estará en el Mutua Madrid Open. El tenista arrastra unas molestias en su codo derecho que le impedirán finalmente participar en el Master 1000 de nuestro país. El torneo madrileño dará comienzo el próximo 26 de abril y finalizará el domingo 7 de mayo. Por tanto, el objetivo del serbio pasa a ser llegar en buen estado de forma a Roland Garros.

La baja del número uno del tenis mundial se suma a la de Rafa Nadal, quien también confirmó recientemente que se perdería el Mutua debido a sus problemas físicos, de los que aún no se ha recuperado por completo. Por su parte, el serbio perdió el pasado viernes en los cuartos de final del Open 250 de Banja Luka en Bosnia, donde cayó ante Lajovic y volvió a resentirse de la lesión que le va a impedir acudir a la cita en Madrid.

🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN

Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2023