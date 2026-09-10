Novak Djokovic (39 años): «Todas las mañanas desayuno agua, fruta, miel y frutos secos; me dan energía rápida»

Novak Djokovic ha convertido la alimentación y el cuidado de su cuerpo en una de las grandes claves de larga carrera. A sus 39 años, el tenista serbio continúa compitiendo al máximo nivel y buena parte de su preparación pasa por una rutina muy cuidada en la que la nutrición ocupa un papel protagonista. Entre sus hábitos más llamativos está el desayuno que asegura tomar prácticamente cada mañana, una combinación que según el propio jugador le permite comenzar el día con energía sin someter al organismo a una digestión pesada.

«Todas las mañanas desayuno agua, fruta, miel y frutos secos porque me dan energía rápida y fácil de digerir», explicaba Djokovic en una entrevista recientemente. Tal y como cuenta el serbio, su relación con la alimentación cambió radicalmente a partir de 2010, cuando comenzó a trabajar con el doctor Igor Cetojevic después de atravesar problemas físicos durante los partidos. Desde entonces eliminó el gluten de su dieta y redujo también de manera muy importante los lácteos y el azúcar refinado. El propio Djokovic ha explicado en diferentes entrevistas que aquel cambio supuso un antes y un después: «Fue algo que me permitió deshacerme de las intolerancias y de todo, especialmente el gluten, los lácteos y el azúcar refinada que eliminé de mi dieta».

La rutina de primera hora tampoco comienza directamente con comida. Djokovic ha contado que nada más levantarse suele beber agua, en ocasiones tibia y acompañada de limón y sal, antes de tomar su bebida de hidratación para recuperar líquidos, electrolitos y minerales. Además, ha explicado que no acostumbra a empezar el día tomando café. Después llega la fruta, los batidos o los zumos, alimentos que considera una fuente importante de vitaminas y nutrientes.

La rutina de Djokovic

En sus desayunos también han aparecido productos como la avena sin gluten, las semillas, los frutos secos, los frutos rojos, los dátiles y la miel. En una de sus entrevistas, el tenista señaló que durante la primera parte del día prefiere comidas ligeras porque necesita reservar energía para el entrenamiento. «No me gusta comer ningún alimento que requiera mucha energía para la digestión, especialmente en la primera parte del día», contaba.

Su filosofía va mucho más allá de lo que come a diario. El serbio combina su alimentación con meditación, yoga, ejercicios de respiración, estiramientos y diferentes métodos de recuperación. En los últimos años también ha insistido en la importancia de escuchar al propio cuerpo. «No cuento calorías, tan solo escucho a mi cuerpo», ha llegado a afirmar, algo que también hace Marcos Llorente. Y resume su forma de entender la alimentación de una manera todavía más clara: «No se trata de seguir una dieta, sino de un estilo de vida».

Un Novak Djokovic que ha conseguido prolongar su carrera en la élite durante tantos años gracias a todos estos esfuerzos. Al margen de entrenar técnica y físicamente, cuida al máximo qué come, cuándo lo come, cómo recupera y cuánto descanso necesita. Una disciplina que el tenista ha mantenido durante más de una década y que continúa siendo uno de los pilares para competir en lo más alto del tenis mundial.