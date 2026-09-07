No es una semana ‘Mas’: la Vuelta se decide en tres etapas con Enric en busca de la gloria en Granada

No, no es una semana más. Es la semana de Enric Mas. La Vuelta a España 2026 entra en su fase decisiva y lo hace en una situación inimaginable cuando todo comenzó en Mónaco. El paseo se auguraba triunfal para el rey Pogacar, que dominó la carrera con mano de hierro durante sus primeras etapas, dejándola vista para sentencia. Maldita piedra que le dejó fuera por una caída en la que se rompió la clavícula, sufrió una fractura cervical y le causó una conmoción cerebral. Se abría la carrera. O eso se pensaba, porque el relevo lo tomó el líder del Movistar y, hasta ahora, no ha dado opción a nadie.

Seis etapas restan para que termine la ronda española: dos llanas, una contrarreloj, dos de montaña y el homenaje por Granada. Tres de ellas serán claves para decidir el rojo. Aunque no hay que quitar ojo a las dos primeras, las del martes y el miércoles. Teóricamente, son llanas y no debería suceder nada, pero si algo nos ha enseñado esta Vuelta es que el día en el que no se espera nada, puede dar todo un vuelco. Pasó en una etapa teóricamente intrascendente, antes de la que llevó a la carrera al Alto de Aitana, cuando Pogacar tuvo que abandonar.

Por el bien del espectáculo, esperemos que no suceda nada relevante con los hombres de la general y que lleguen al jueves con todo por decidir. Porque ese día será cuando puede haber un giro de 180 grados. Entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera se celebrará una contrarreloj de 32 kilómetros. Es la jornada marcada en rojo por Primoz Roglic para acercarse a un Mas obligado a defender el liderato con uñas y dientes.

Mas cogió el testigo de Pogacar

El ciclista del Movistar necesitaba llegar con una renta de unos dos minutos a la crono para poder salir de rojo de Jerez, contando con que Roglic es un especialista en la materia. Llegará a ella, si nada cambia –que no debería–, con 2:04 minutos de ventaja sobre Felix Gall y con 2:10 sobre un esloveno que busca convertirse en pentacampeón de la Vuelta este domingo. Casi nada.

No se puede fiar del líder de Red Bull, que se ha mostrado más débil que los dos primeros de la clasificación, pero que todavía tiene mucho que decir en esta edición. Ya no sólo por lo que suceda en Jerez, sino por lo que vendrá después. La carrera se cierra en la montaña, con un etapón espectacular en Málaga, que terminará en alto con la subida a Peñas Blancas, en Estepona, y con el que coronará al campeón, en la provincia de Granada el sábado.

Próximo a Sierra Nevada, aparece un escenario inédito en la Vuelta. El Collado del Alguacil, de categoría especial –8,3 kilómetros al 9,8% de desnivel– pondrá el colofón a la carrera. Será en una etapa con salida en La Calahorra y que tendrá un doble paso por el Puerto del Purche, antes de enlazar con El Duque, todos ellos de primera.

Gall y Roglic, a por Mas

Allí se coronará una carrera predestinada a coronar a Pogacar definitivamente como el mejor de todos los tiempos, pero que terminará sin su triunfo. Esa orfandad a la que abocaba la ausencia del caníbal moderno a la carrera ha quedado suplida por una lucha a tres bandas por la carrera, aunque dominada durante semana y media por Enric Mas con clara autoridad.

Ahora, queda por ver si ese dominio se mantiene en la última o si la renta es suficiente para sostener el rojo por delante de los dos rivales que quieren despojar al ciclismo español de volver a reinar en su carrera 12 años después. Felix Gall, que ya fue segundo en el Giro tras Vingegaard, quiere dar la sorpresa y dejar a Movistar sin gloria en Granada, mientras que un Roglic más tapado que nunca busca el que sería el colofón de su carrera, con la que sería su quinta Vuelta a punto de cumplir los 37 años.